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फुटबॉल: मुसोलिनी के पड़पोते ने लाजियो के लिए दागा पहला गोल, सासुओलो के खिलाफ टीम को दिलाई 6-2 से बड़ी जीत

Wed, 28 Oct 2026 10:25 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रोम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रोम Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 28 Oct 2026 10:25 AM IST
सार

इटली के पूर्व तानाशाह बेनितो मुसोलिनी के पड़पोते रोमानो फ्लोरियानी मुसोलिनी ने सासुओलो के खिलाफ लाजियो की 6-2 की जीत में अपना पहला गोल किया। वीडियो रिव्यू के बाद गोल को मान्यता मिली। 23 वर्षीय डिफेंडर ने राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात कही है।

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Mussolini's Great-Grandson Romano Floriani Mussolini Scores First Lazio Goal in 6-2 Win
बेनितो मुसोलिनी और रोमानो फ्लोरियानी मुसोलिनी - फोटो : Twitter

विस्तार
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इटली के पूर्व तानाशाह बेनितो मुसोलिनी के पड़पोते रोमानो फ्लोरियानी मुसोलिनी ने मंगलवार को लाजियो के लिए अपना पहला गोल दागा। 23 वर्षीय डिफेंडर ने सिरी ए में सासुओलो के खिलाफ मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। लाजियो ने इस मैच को 6-2 से अपने नाम किया।

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वीडियो रिव्यू के बाद मिला गोल का जश्न
रोमानो ने मुकाबले के 16वें मिनट में लाजियो के लिए तीसरा गोल किया। हालांकि, शुरुआत में ऑफसाइड का झंडा उठने के कारण उनका जश्न अधूरा रह गया। बाद में वीडियो रिव्यू के जरिए गोल को सही करार दिया गया, जिसके बाद वह अपनी खुशी जाहिर कर सके। यह इटली की शीर्ष फुटबॉल लीग में रोमानो का पहला गोल था। उनके करियर का यह कुल दूसरा गोल भी है। इससे पहले उन्होंने दो साल पहले दूसरी डिवीजन में जुवे स्ताबिया के लिए लोन पर खेलते हुए गोल किया था।
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परिवार का इतिहास, राजनीति से दूरी
रोमानो का पूरा नाम रोमानो बेनितो फ्लोरियानी मुसोलिनी है। वह अपने परिवार की मां की ओर से बेनितो मुसोलिनी के वंशज हैं। उनके पिता की ओर से नहीं, बल्कि मातृ पक्ष से यह पारिवारिक संबंध है। बेनितो मुसोलिनी इटली का पूर्व तानाशाह था, जिसने फासीवादी शासन का नेतृत्व किया था। रोमानो की जर्सी के पीछे केवल 'रोमानो' लिखा होता है। वह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

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