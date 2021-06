राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की सुनील छेत्री के लिए खेल रत्न की सिफारिश

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश के जाने-माने फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सुनील के नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज अभी तक सौंपे नहीं गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से यह जानकारी दी गई है।



सुनील छेत्री ने इसी महीने एक खास रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। सक्रिय खिलाड़ियों की बात करें तो अर्जेंटीना के स्टाइकर लियोनल मेसी को पछाड़कर वह दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सुनील ने फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालीफायर मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ दो गोल दागकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत का यह दिग्गज खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में अब तक 74 गोल कर चुका है।

All India Football Federation to recommend footballer Sunil Chhetri for Rajeev Gandhi Khel Ratna award. Relevant documents for his nomination are yet to be submitted, an official told ANI.



