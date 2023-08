Archery World Championship: अदिति स्वामी ने विश्व चैंपियनशिप में किया कमाल, 17 साल की उम्र में बनीं चैंपियन

Aditi Swami is the NEW world champion! 🏆🇮🇳 #WorldArchery pic.twitter.com/QkAavPmkwp

Aditi Swami gets the FIRST individual WORLD TITLE for India.

The 17-year-old prodigy is now the world champion. 🏆#WorldArchery pic.twitter.com/oBbtgxyzq3