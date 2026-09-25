{"_id":"6ab63aed19878527790127f0","slug":"cm-c-joseph-vijay-continues-rewarding-tamil-nadu-athletes-announces-rs-50-lakh-for-4-400-m-relay-medallists-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स 2026: पदक विजेता तमिलनाडु की इन 2 एथलीट्स पर पैसों की बारिश; सीएम विजय ने किया 50 लाख देने का एलान","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन





विज्ञापन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड 4 गुणा 400 मीटर रील में रजत पदक जीतने वाली टीम के दो एथलीट्स के लिए इनाम की घोषणा की है। गुरुवार को भारतीय टीम ने ऐतिहासिक रजत था। इस टीम में तमिलनाडु के थो एथलीट्स विथ्या रामराज और विशाल टी के के अलावा टीएस मनु और एमआर पोवम्मा शामिल थे। सीएम विजय ने विथ्या और विशाल को 50-50 लाख रुपये इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। इससे पहले सीएम विजय ने एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जी कमालिनी को 75 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।

विजय ने कमालिनी को बधाई दी थी

विजय ने फाइनल में श्रीलंका पर भारत की 147 रन की जीत के बाद तमिलनाडु की रहने वाली कमालिनी को बधाई दी थी। ताजा घोषणा के साथ, एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों का हिस्सा रहे तमिलनाडु के दो अलग-अलग एथलीट समूहों को अब राज्य सरकार की ओर से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विज्ञापन

भारत ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक

भारत ने मिश्रित 400 गुणा 400 मीटर में रजत पदक जीता था। पूवामा माचेतिरा, विशाल थेनारासु, वित्या रामराज और मनु थेकिनालिल की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और 3:14.46 मिनट का समय लिया और दूसरे स्थान पर रहे। भारत एक समय पिछड़ गया था, लेकिन बाद में वापसी करते हुए पहले तीसरे स्थान पर आया और फिर आखिरकार अंतिम लैप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने में सफल रहा। बहरीन ने 3:12.87 के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

विज्ञापन