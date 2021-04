उपलब्धि: प्रमोद भगत ने दुबई पैरा बैडमिंटन में हासिल की दोहरी स्वर्णिम सफलता

A perfect finish to the Dubai #ParaBadminton International 2021 with 3🏅in Men's Doubles event.@PramodBhagat83 & @manojsarkar07 clinched a 🥇and @sukant9993 & @niteshnk11 finished with a 🥈in SL3-SL4 category.#PremKumarAle & @abu_hubaida won a 🥈in WH1-WH2 category. pic.twitter.com/CM2aNATwvc