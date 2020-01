खेल जगत: मैरी कॉम, सिंधू और जहीर खान समेत कुल आठ खिलाड़ियों को पद्म सम्मान

वहीं पूर्व क्रिकेटर जहीर खान, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, निशानेबाज जीतू रॉय, पूर्व हॉकी खिलाड़ी एमपी गणेश, तीरंदाज तरुणदीप रॉय और स्टार महिला फुटबॉलर बेम्बेम देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

