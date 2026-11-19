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विज्ञापन भारत की रक्षिता रामराज ने गुरुवार को हॉन्गकॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उलटफेर करते हुए टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की चेन यू फेई को सीधे गेम में हरा दिया। कोयंबटूर की 19 वर्षीय रक्षिता ने यूफेई को 21-18, 24-22 से हराकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की यादगार जीत में से एक दर्ज की। रक्षिता का अगला मुकाबला थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा।

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रक्षिता ने करियर की सबसे बड़ी जीत बताया

रक्षिता ने शुरुआती दौर में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को भी हराकर उलटफेर किया था। मैच के बाद रक्षिता ने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। वह मेरी सबसे बड़ी आदर्श हैं और मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उन्हें हरा दिया। यह मेरे बैडमिंटन करियर के सबसे यादगार दिनों में से एक रहेगा। मैं बहुत खुश हूं कि उनके खिलाफ मेरा मुकाबला इतना अच्छा रहा। मैंने जो भी शॉट खेले वे शानदार तरीके से काम आए। मैंने किसी भी समय हार नहीं मानी। मैं पूरी तरह सहज थी और अपने सभी शॉट खेल रही थी जो सफल रहे। मेरा आक्रमण काफी अच्छा रहा जिससे मुझे फायदा मिला।’’



इस बीच शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य सेन ने भी जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई। बुधवार को चीन के हांगझोउ में होने वाले सत्र के अंतिम बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाले लक्ष्य ने डेनमार्क के रासमस गेम्के को 21-11, 21-18 से हराया। 25 वर्षीय लक्ष्य ने हाल में हाइलो ओपन और जापान में कुमामोतो मास्टर्स में लगातार खिताब जीते थे। उनका अगला मुकाबला आठवीं वरीयता प्राप्त और 2021 के विश्व चैंपियन लोह कीन यू से होगा।

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