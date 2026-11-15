जापान में लक्ष्य सेन का जलवा: लगातार दूसरा सुपर 500 खिताब जीता; वर्ल्ड टूर फाइनल्स की उम्मीदें बढ़ीं

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भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुमामोटो जापान मास्टर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए पुरुष एकल के फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने जापान के कोकी वातानाबे को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 13-21, 21-18, 21-14 से हराया। एक घंटे और चार मिनट तक चले मुकाबले में लक्ष्य ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की। इसके साथ ही उन्होंने लगातार दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 खिताब जीत लिया। इससे पहले उन्होंने हाइलो ओपन का खिताब जीता था। विज्ञापन

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पहला गेम गंवाने के बाद की शानदार वापसी

घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे वातानाबे ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की और पहला गेम 21-13 से अपने नाम किया। इसके बाद लक्ष्य ने दूसरे गेम में वापसी की। भारतीय खिलाड़ी ने 21-18 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में लक्ष्य ने अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने वातानाबे को वापसी का मौका नहीं दिया और 21-14 से गेम जीतकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ लक्ष्य ने इस साल सिंगापुर ओपन और जापान ओपन में वातानाबे के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में लक्ष्य की बढ़त 5-3 हो गई है।

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कुमामोटो मास्टर्स जीतने वाले पहले भारतीय

लक्ष्य सेन इस जीत के साथ कुमामोटो मास्टर्स जापान का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2023 में हुई थी। लक्ष्य ने जापान में खिताब तक पहुंचने के दौरान लगातार पांच मुकाबले जीते। उन्होंने पहले दौर में चीनी ताइपे के ची यू-जेन को 21-19, 21-18 से हराया। इसके बाद चीन के डोंग तियानयाओ को 21-8, 21-14 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान के युशी तनाका को 21-16, 21-15 से हराया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान के खिलाफ लक्ष्य को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 21-12, 15-21, 21-11 से जीत दर्ज की। फाइनल में वातानाबे को हराकर उन्होंने खिताब अपने नाम किया।

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