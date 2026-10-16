'एक मीरा कब तक जिताती रहेंगी पदक': खेल मंत्री मांडविया ने पूछे सवाल, एशियाड के प्रदर्शन पर मंथन; मांगे जवाब

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खेल मंत्री का कहना है कि किसी भी खेल में एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक और 2030 के राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए हमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पूल बढ़ाने की जरूरत है। खेल मंत्री ने शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फेंसिंग, तैराकी जैसे खेल संघों से उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं आने पर सवाल-जवाब भी किए।खेल संघों ने प्रदर्शन का ब्योरा दिया तो चोटिल खिलाड़ियों को भेजने का भी मुद्दा उठा। एएफआई प्रवक्ता आदिल सुमारीवाला जब प्रदर्शन के बारे में बता रहे थे तब आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने चोटिल एथलीटों व एक एथलीट का कोच नहीं भेजने का मुद्दा उठाया। खेल मंत्री ने इसे रोकते हुए कहा कि चर्चा विशेष मुद्दे पर नहीं बल्कि सामूहिक होनी चाहिए। खेल मंत्री ने खेल संघों से कहा कि उन्हें अब लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए पैसों की कमी नहीं है। पर संघों को अभी से योजना बनानी होगी।भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेलों में कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण शामिल रहे। यह प्रदर्शन पिछले एशियाई खेलों के मुकाबले कमजोर रहा। चीन के हांगझोउ में हुए पिछले संस्करण में भारत ने 106 पदक अपने नाम किए थे। बैठक में खेल महासंघों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि खिलाड़ियों की तैयारी के लिए संसाधनों और आर्थिक सहायता की कमी को अब खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं बनाया जा सकता।