'एशियन गेम्स के पदक नए भारत की ताकतवर तस्वीर': पीएम मोदी के संवाद की 15 बड़ी बातें; बेटियों की जमकर की सराहना

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे, युवा एथलीट्स, कोच...आप सभी के बीच आना मुझे भी ऊर्जा से भर देता है। इतने सारे पदकवीर और उन सबको एक साथ मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत सुख अहसास होता है।' उन्होंने कहा कि युवा एथलीट इस बात के उदाहरण हैं कि जब जुनून जीत में बदलता है, तो वह मेडल्स के साथ-साथ चेहरे की चमक भी बदलता है और देश तो चमकता ही है।प्रधानमंत्री ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को यादगार बताया। उन्होंने कहा, 'इस बार एशियाड कई मायनों में यादगार रहे। हमारे हॉकी की दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता। खासकर हमारी महिला हॉकी टीम ने गोल्ड लाकर 44 साल लंबे इंतजार को खत्म किया है।' उन्होंने बताया कि क्रिकेट में भारत की दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता और अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कबड्डी में भी दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि तीरंदाजी में भारत को पांच गोल्ड मिले।पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा, 'मैं अपनी बेटियों का खासतौर पर सराहना करना चाहता हूं। भारत ने 85 मेडल जीते हैं, उनमें से 38 मेडल हमारी महिला एथलीट्स ने जीते हैं। इनमें 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं।' उन्होंने कहा, 'ये मेडल केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की सशक्त तस्वीर है।'प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब उन खेलों में भी पदक जीत रहा है, जिनमें एशियाई खेलों के इतिहास में पहले कभी देश को मेडल नहीं मिला था। उन्होंने कहा, 'आज भारत ऐसे खेलों में भी मेडल जीतता रहा है, जिनमें एशियाड के इतिहास में पहले कभी मेडल नहीं मिला। एमएमए, सॉफ्ट टेनिस और सेलिंग के कुछ इवेंट्स में मेडल जीतकर इतिहास रचा है।' पीएम मोदी ने शूटिंग और बॉक्सिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की।प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को आने वाले वर्षों के लिए नए संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है:

6. 'सपने एक दिन में पूरे नहीं होते'

पीएम मोदी ने खेलों में सफलता के लिए धैर्य और निरंतर मेहनत को जरूरी बताया। उन्होंने कहा, 'सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। इसमें वर्षों का धैर्य और लगातार परिश्रम अनिवार्य होता है।' उन्होंने कहा कि भारत ने भी बीते 12 वर्षों में बहुत धैर्य के साथ अपने स्पोर्ट्स कल्चर पर काम किया है। पहले गिने-चुने मेडल आते थे और कई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व तक नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब सोचिए जब हम कम्पीट ही नहीं करेंगे तो मेडल कहां से लाएंगे। हमने संकल्प लिया कि हम इस निराशावादी मानसिकता को हटाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि हर खेल में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है।'



7. 'टॉप्स स्कीम और खेलो इंडिया से खिलाड़ियों को मिल रहा बढ़ावा'

प्रधानमंत्री ने खेलों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में निरंतर प्रयास किए गए और दूरगामी विजन के साथ काम हुआ। उन्होंने कहा, 'जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने टॉप्स स्कीम और खेलो इंडिया शुरू किया। खेलो इंडिया के लिए हमने 36 हजार से ज्यादा एलोकेट किए। आज देश में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं।' पीएम मोदी ने कहा कि टॉप्स स्कीम के तहत खिलाड़ियों को हर महीने 50 हजार रुपये मिल रहे हैं। यदि किसी खेल में कोचिंग के लिए विदेश जाने की जरूरत होती है, तो सरकार आर्थिक सहायता भी देती है।



8. 'हर खिलाड़ी को भरोसा होता है कि देश उसके साथ है'

पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने के लिए विंटर गेम्स और सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू की गई हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर खेल सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, 'आज हर खिलाड़ी को भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। जब खिलाड़ी को यह भरोसा होता है, तो वह देश के लिए क्या कर दिखाता है, इसके आप उदाहरण हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों में 15 से 17 साल की उम्र के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, 'ये दिखाता है कि सफलता के लिए उम्र कोई बंदिश नहीं होती।'



9. 'गांव-गांव जाकर खिलाड़ियों को तलाशा जा रहा है'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हजारों नए खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक, 2030 में भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की आकांक्षा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, 'इसलिए हमने टैलेंट हंट की बात कही थी। गांव गांव जाकर खिलाड़ियों को तलाशा जा रहा है और उन्हें तराशा भी जा रहा है। हमारे सपने बड़े हैं और संकल्प भी बड़े हैं। इसे पूरा करने का दमखम भी हमारे पास है।'



10. 'देश की बदलती ऊर्जा'

पीएम मोदी ने भारत को खेलों में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करने का भरोसा जताया। उन्होंने एशियन गेम्स में भारतीय दल की सफलता को देश के बदलते मिजाज का उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का युवा हर बुलंदी को छूने के लिए उतारू है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, जो युवा शक्ति के सामर्थ्य के बाहर हो।

