फीफा में घमासान: इन्फेंटिनो ने विश्वकप विवाद पर मांगी माफी, फिर भी नहीं माने आलोचक; क्या है पूरा मामला?

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विज्ञापन फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने गुरुवार को संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली परिषद की बैठक में वर्ल्ड कप से जुड़े विवाद पर माफी मांगी। हालांकि, उनके इस कदम से आलोचक संतुष्ट नहीं हुए। बैठक में उन अहम मुद्दों पर न तो नए दस्तावेज पेश किए गए और न ही विस्तृत जवाब मिले, जिनको लेकर इन्फेंटिनो के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 4.2 अरब डॉलर की विश्वकप व्यावसायिक योजना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित भूमिका और अमेरिकी खिलाड़ी फोलारिन बालोगुन से जुड़े रेड कार्ड मामले पर हुई। यूरोपीय फुटबॉल अधिकारियों ने इन्फेंटिनो से इन मामलों में पारदर्शिता बरतने की मांग की।

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4.2 अरब डॉलर की योजना पर नहीं मिले दस्तावेज इन्फेंटिनो ने जुलाई में निवेशक जोशुआ कुशनर के साथ मिलकर वर्ल्ड कप के व्यावसायिक अधिकारों से जुड़ी 4.2 अरब डॉलर की योजना पेश की थी। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस योजना को जल्द ही वापस ले लिया।

इस योजना पर यूरोप समेत कई क्षेत्रों के फुटबॉल अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि इन्फेंटिनो ने इतने बड़े फैसले पर फीफा परिषद के सदस्यों से पर्याप्त चर्चा किए बिना गोपनीय तरीके से काम किया।

गुरुवार की बैठक में भी यूरोपीय अधिकारियों को इस योजना से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। फीफा की उपाध्यक्ष और इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की प्रमुख डेबी हेविट के मुताबिक, इन्फेंटिनो ने अधिकारियों से अपने सवाल लिखित रूप में भेजने को कहा।

हेविट ने स्पष्ट किया कि इन्फेंटिनो को इन सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह जवाब नहीं देते हैं, तो उनके फीफा अध्यक्ष बने रहने की योग्यता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

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यूरोपीय अधिकारियों ने जताई नाराजगी

यूरोपीय फुटबॉल की नियामक संस्था यूईएफए इन्फेंटिनो के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिशों में सबसे आगे है। बैठक के बाद जर्मन फुटबॉल प्रमुख बर्न्ड नोयेनडॉर्फ ने कहा कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नोयेनडॉर्फ के मुताबिक, फीफा की प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने के लिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी ईमानदारी पर भरोसा किया जा सके। फीफा परिषद में 37 सदस्य हैं, जिनमें आठ प्रतिनिधि यूईएफए से आते हैं। यह परिषद संगठन के प्रमुख फैसले लेने वाली संस्था है। इसके सदस्यों का चयन महाद्वीपीय फुटबॉल संस्थाओं के माध्यम से चार साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। इन्फेंटिनो ने बैठक की शुरुआत में अपने सहयोगियों से माफी मांगी। हेविट के अनुसार, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी गोपनीय निवेश योजना ने परिषद के सदस्यों को अचानक ऐसी स्थिति में डाल दिया, जिससे विवाद पैदा हुआ।

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ट्रंप और अमेरिकी खिलाड़ी से जुड़े मामलों पर भी सवाल

बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका और अमेरिकी फुटबॉलर फोलारिन बालोगुन के रेड कार्ड से जुड़े मामले पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि, इन्फेंटिनो ने इन मामलों को स्पष्ट करने के लिए कोई नया विवरण या दस्तावेज पेश नहीं किया। इस बीच, फीफा ने यह समीक्षा करने का फैसला किया है कि ट्रंप को पिछले साल दिसंबर में देने के लिए बनाया गया शांति पुरस्कार भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिए या नहीं। यह मुद्दा भी संगठन के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है।

अफ्रीकी फुटबॉल अधिकारियों का इन्फेंटिनो को समर्थन इन्फेंटिनो को अब भी कई क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है। खासकर अफ्रीकी फुटबॉल अधिकारियों का समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अफ्रीका में फीफा की 211 सदस्य फुटबॉल महासंघों में से 54 महासंघ हैं और संगठन के चुनावों में इस क्षेत्र के वोट अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

मॉरिटानिया फुटबॉल महासंघ के प्रमुख और फीफा परिषद के सदस्य अहमद याह्या ने इन्फेंटिनो का समर्थन करते हुए कहा कि उनके विचार में इन्फेंटिनो ही फुटबॉल का नेतृत्व जारी रखने के लिए सही व्यक्ति हैं।

याह्या ने यह भी बताया कि फीफा के प्रत्येक सदस्य महासंघ को अगले चार वर्षों में 1.5 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग देने के प्रस्ताव पर बैठक में प्रगति हुई है।

इस प्रस्ताव से इन्फेंटिनो को सदस्य देशों के बीच समर्थन मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

मार्च 2027 में होगा फीफा अध्यक्ष का चुनाव

फीफा अध्यक्ष पद का चुनाव 18 मार्च 2027 को मोरक्को के रबात में होना है। चुनाव में चुनौती देने वाले उम्मीदवारों को 18 नवंबर 2026 तक अपनी उम्मीदवारी पेश करनी होगी। इस समयसीमा से पहले इन्फेंटिनो के आलोचक उनके खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, मोरक्को और कतर जैसे देशों का समर्थन उनके लिए अहम माना जा रहा है। कतर ने 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी और वह इन्फेंटिनो का समर्थक बना हुआ है।फीफा परिषद की अगली बैठक 16 दिसंबर को कतर की राजधानी दोहा में प्रस्तावित है। इसके अलावा, 23 नवंबर को ऑनलाइन अतिरिक्त कांग्रेस आयोजित की जाएगी, जिसमें 2031 और 2035 महिला विश्व कप के मेजबानों की पुष्टि की जानी है।

यूईएफए ने कानूनी कार्रवाई भी की

विवाद अब कानूनी मोर्चे तक पहुंच चुका है। यूईएफए ने अमेरिका की अदालतों से ऐसे सबूत जुटाने की अनुमति मांगी है, जिनका इस्तेमाल स्विट्जरलैंड में इन्फेंटिनो के खिलाफ संभावित आपराधिक शिकायत में किया जा सके। अदालत में दाखिल दस्तावेजों में फीफा के वित्तीय प्रबंधन और वर्ल्ड कप के व्यावसायिक अधिकारों को संचालित करने वाली प्रस्तावित सहायक कंपनी के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस योजना में जोशुआ कुशनर के नेतृत्व वाले निवेशकों की कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तावित थी। कुशनर, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के भाई हैं। वहीं, फीफा के वकीलों ने इन कानूनी प्रयासों का विरोध करते हुए उन्हें यूईएफए का संगठन के खिलाफ चलाया गया अभियान बताया है।