एशियन गेम्स: टेनिस-तीरंदाजी में भारत के हाथ लगी निराशा, अंकिता-ऋतुजा और ज्योति बाहर; नागल का मैच बारिश से रुका
एशियन गेम्स 2026 में टेनिस और तीरंदाजी में भारत के लिए दिन निराशाजनक रहा। अंकिता रैना-ऋतुजा भोसले और गत चैंपियन ज्योति सुरेखा हारकर बाहर हो गईं, जबकि चितिका तानीपर्थी और गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बारिश के कारण सुमित नागल का मुकाबला मंगलवार तक टाल दिया गया।
विस्तार
एशियन गेम्स 2026 में सोमवार को टेनिस और तीरंदाजी में भारत के लिए मिला-जुला दिन रहा। विमेंस डबल्स में अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई, जबकि गत चैंपियन ज्योति सुरेखा भी प्री-क्वार्टर फाइनल में हार गईं। हालांकि, चितिका तानीपर्थी और गणेश मणिरत्नम ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल का मुकाबला बारिश के कारण मंगलवार तक टाल दिया गया।
- विमेंस डबल्स में अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले को कजाखस्तान की अन्ना डैनिलिना और यूलिया पुतिनत्सेवा ने कड़े मुकाबले में 5-7, 6-3, 10-5 से हराया।
- भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर अच्छी शुरुआत की, लेकिन कजाख जोड़ी ने दूसरे सेट में 6-3 से जीत दर्ज कर मुकाबले को निर्णायक मैच टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया।
- मैच टाई-ब्रेक में डैनिलिना और पुतिनत्सेवा ने 10-5 से बाजी मार ली।
- इस हार के साथ विमेंस डबल्स में भारत का अभियान समाप्त हो गया। हालांकि, अंकिता और ऋतुजा मिक्स्ड डबल्स में भी हिस्सा ले रही हैं, जहां उनके पास प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का मौका रहेगा।
- दूसरी ओर, पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल का मुकाबला भी पूरा नहीं हो सका।
- दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग-चान के खिलाफ नागल पहले सेट में 3-2 से आगे चल रहे थे, तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा।
- अब यह मुकाबला मंगलवार को दोबारा शुरू होगा। नागल हाल ही में सियोल में डेविस कप के दौरान दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों के खिलाफ अपने दोनों सिंगल्स मुकाबले गंवा चुके हैं।
- शूटिंग में भी भारत को 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मेडल नहीं मिल सका। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट ईशा सिंह और अनुभवी राही सरनोबत की भारतीय टीम 1727-56x के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही। टीम स्पर्धा में चीन ने 1743-68x के स्कोर के साथ गोल्ड, दक्षिण कोरिया ने 1735-65x के साथ सिल्वर और चीनी ताइपे ने 1734-48x के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।
- व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भारत की ओर से सिर्फ ईशा सिंह ही फाइनल में जगह बना सकीं। वह 580 अंक और 22x के साथ आठवें स्थान पर रहीं। उन्होंने चीनी ताइपे की येन-चिंग चेंग के साथ 580 अंकों की बराबरी की, लेकिन ज्यादा बुल्सआई हिट करने के कारण ईशा ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। चेंग के 20x के मुकाबले ईशा ने 22x स्कोर किया।
- मनु भाकर 579-18x के स्कोर के साथ 11वें और राही सरनोबत 568-16x के साथ 30वें स्थान पर रहीं। इस तरह मनु का एशियन गेम्स 2026 में पिस्टल स्पर्धाओं का अभियान बिना व्यक्तिगत मेडल के समाप्त हो गया। इससे पहले वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पांचवें स्थान पर रही थीं।
- महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की चुनौती खासतौर पर राही के रैपिड राउंड की पहली सीरीज में कमजोर प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुई। उन्होंने पहली रैपिड सीरीज में 100 में से सिर्फ 86 अंक हासिल किए। बाद की सीरीज में उन्होंने 99 और 96 अंक के साथ वापसी की, लेकिन शुरुआती नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी।
- इस तरह सोमवार को टेनिस और शूटिंग में भारत को मेडल के मोर्चे पर निराशा मिली। अब भारतीय प्रशंसकों की नजरें मिक्स्ड डबल्स में अंकिता-ऋतुजा की जोड़ी, व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह और मंगलवार को होने वाले सुमित नागल के अधूरे मुकाबले पर रहेंगी।
- तीरंदाजी में भी भारत को मिश्रित नतीजे मिले। मौजूदा चैंपियन ज्योति सुरेखा दक्षिण कोरिया की 14 वर्षीय कांग योनसियो से हारकर बाहर हो गईं, जबकि एशियन गेम्स में पदार्पण कर रहीं चितिका तानीपर्थी और गणेश मणिरत्नम ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
- हांगझोउ एशियन गेम्स में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति को प्री-क्वार्टर फाइनल में कांग के खिलाफ 146-150 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले उन्होंने कजाखस्तान की एडेल जेशेनिबनोवा को 148-145 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई थी।
- रैंकिंग सीरीज में शीर्ष पर रहने वाली चितिका ने चेन यि सुआन के खिलाफ 148-148 की बराबरी के बाद शूटआउट में जीत दर्ज की। शूटआउट में चितिका ने इनर-10 निशाने अधिक लगाए। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना इंडोनेशिया की नूरीसा दियान अशरीफा से होगा।
- पुरुष कंपाउंड में गणेश मणिरत्नम ने हमवतन साहिल जाधव को रोमांचक मुकाबले में 149-148 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले गणेश ने इंडोनेशिया के सोस्तार अंदारू रिनाल्डी को 144-142 से मात दी थी, जबकि जाधव ने मंगोलिया के जामियांगोम्बो पुरेवदोरज को 149-137 से हराया था।
- प्री-क्वार्टर फाइनल में दोनों भारतीय आमने-सामने हुए, जहां मुकाबला पांचवें सेट तक गया। निर्णायक सेट में गणेश ने दो बार 10 और एक ‘एक्स’ निशाना लगाकर जीत अपने नाम की। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चीनी ताइपे के चिएह-लुन चेन से होगा। इस तरह तीरंदाजी में ज्योति के बाहर होने से भारत को झटका लगा, लेकिन चितिका और गणेश की जीत ने अगले दौर में भारतीय चुनौती कायम रखी है।