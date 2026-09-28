एशियन गेम्स: टेनिस-तीरंदाजी में भारत के हाथ लगी निराशा, अंकिता-ऋतुजा और ज्योति बाहर; नागल का मैच बारिश से रुका

एशियन गेम्स 2026 में सोमवार को टेनिस और तीरंदाजी में भारत के लिए मिला-जुला दिन रहा। विमेंस डबल्स में अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई, जबकि गत चैंपियन ज्योति सुरेखा भी प्री-क्वार्टर फाइनल में हार गईं। हालांकि, चितिका तानीपर्थी और गणेश मणिरत्नम ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल का मुकाबला बारिश के कारण मंगलवार तक टाल दिया गया।

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