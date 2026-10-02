48 साल का रिकॉर्ड टूटा: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने एशियाड में पहली बार जीता सोना; कुमकुम-अंकिता-कीर्ति का कमाल

गेम तीर 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर 5 तीर 6 कुल सेट अंक 1 7 10 9 9 10 9 54 1 2 10 9 9 10 9 9 56 1 3 8 10 9 8 8 8 51 0 4 9 9 10 8 9 9 54 1 कुल 3

गेम तीर 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर 5 तीर 6 कुल सेट अंक 1 9 9 10 9 7 X 54 1 2 X 8 10 X 8 10 56 1 3 10 9 9 8 9 10 55 2 4 9 8 9 9 9 10 54 1 कुल 5

रिकर्व टीम स्पर्धा के फाइनल में कुल चार सेट होते हैं। प्रत्येक सेट में छह तीर चलाए जाते हैं। यानी तीनों तीरंदाज दो-दो तीर चलाते हैं। छह तीरों के बाद जिस टीम का स्कोर ज्यादा होता है, उसे सेट के लिए दो अंक मिलते हैं। स्कोर बराबर होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है। फाइनल के पहले सेट में भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा। लिहाजा दोनों को एक-एक अंक मिला। दूसरे सेट में भी यही कहानी रही और स्कोर बराबर रहने के कारण दोनों टीमों को फिर एक-एक अंक मिला। दो सेट के बाद मुकाबला 2-2 की बराबरी पर था।तीसरे सेट में भारतीय तिकड़ी ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने यह सेट जीतकर दो अंक हासिल किए, जबकि दक्षिण कोरिया को कोई अंक नहीं मिला। इससे भारत ने तीसरे सेट के बाद 4-2 की बढ़त बना ली। अब स्वर्ण के लिए भारत को आखिरी सेट में मुकाबला अपने नाम करना था या स्कोर बराबर रखना था।