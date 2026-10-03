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Hindi News ›   Sports ›   Asian Games: Aman Sehrawat stuns reigning world champion Han Chong-song to win 57kg wrestling gold

अमन सहरावत का ऐतिहासिक दांव: विश्व चैंपियन पहलवान को हराकर जीता गोल्ड, 48 साल बाद भारत ने कुश्ती में किया ऐसा

Sat, 03 Oct 2026 04:12 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 03 Oct 2026 04:12 PM IST
सार

अमन सहरावत ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुष 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रोमांचक फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। अमन ने 6-7 से पिछड़ने के बाद आखिरी क्षणों में चार अंक जुटाकर मुकाबला पलट दिया। 1978 के बाद भारत ने पुरुष फ्रीस्टाइल में दो गोल्ड जीते हैं।

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Asian Games: Aman Sehrawat stuns reigning world champion Han Chong-song to win 57kg wrestling gold
अमन सहरावत - फोटो : IANS

विस्तार
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भारत के अमन सहरावत ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुष 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अमन ने नागोया सिटी इनाए स्पोर्ट्स सेंटर में खेले गए फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। यह पुरुष 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में एशियन गेम्स का भारत का पहला स्वर्ण पदक है।

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6-1 की बढ़त गंवाई, फिर भी नहीं मानी हार
फाइनल में अमन ने शानदार शुरुआत की और मुकाबले के दूसरे हाफ में 6-1 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, मौजूदा विश्व चैंपियन ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीन बार दो-दो अंक जुटाए और स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी क्षणों में अमन ने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने टेकडाउन से दो अंक जुटाए और फिर रोल के जरिए दो और अंक हासिल कर लिए। इससे भारतीय पहलवान 10-7 से आगे हो गए। उत्तर कोरियाई पहलवान ने इन अंकों को चुनौती दी, लेकिन उसकी चुनौती खारिज हो गई और उसे एक अंक का नुकसान हुआ। इससे अमन की बढ़त 11-7 हो गई। इसके बाद उन्होंने आखिरी 30 सेकंड शानदार तरीके से बचाव किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
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सेमीफाइनल में भी किया था कमाल
अमन ने फाइनल तक का सफर भी शानदार अंदाज में तय किया। उन्होंने दिन की शुरुआत जापान के यामातो ओगावा के खिलाफ 20-9 की तकनीकी श्रेष्ठता वाली जीत से की। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में कजाखस्तान के नूरदानत ऐतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना ताजिकिस्तान के ऐआल बेलोल्युब्स्की से हुआ। अमन शुरुआती दौर के बाद 2-6 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने दूसरे दौर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 12 अंक जुटाए और केवल दो अंक गंवाए। इस तरह अमन ने 14-8 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।
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ओलंपिक कांस्य को अब गोल्ड में बदला
अमन पहले से ही ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब अमन ने अपने एशियन गेम्स पदक का रंग बदलते हुए स्वर्ण जीत लिया है।

1978 के बाद भारत का बड़ा कारनामा
अमन का गोल्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले सुजीत कलकल ने पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुलमजीद कुडियेव को रोमांचक फाइनल में 10-9 से हराया था। सुजीत पूरे मुकाबले में 2-9 से पीछे थे, लेकिन अंतिम चरण में लगातार आठ अंक जुटाकर उन्होंने मुकाबला पलट दिया। अब अमन के स्वर्ण के साथ भारत ने 1978 के बाद पहली बार एशियन गेम्स में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के दो स्वर्ण पदक जीते हैं।
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