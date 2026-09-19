एशियन गेम्स 2026 का आगाज आज: 501 भारतीय एथलीट लगाएंगे जोर; क्या टूटेगा 64 साल का इंतजार? टॉप-तीन का है लक्ष्य

साल 1951 में दिल्ली में शुरू एशियन गेम्स का सफर 75वें साल में जापान के आइची-नागोया तक पहुंच गया है। एशियन गेम्स 2026 की परीक्षा का बिगुल भले ही कई खेलों में बृहस्पतिवार को ही बज चुका हो, लेकिन औपचारिक शुरुआत शनिवार को उद्घाटन समारोह से होगी। ठहरने से लेकर कई अन्य अव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर हर देश का ध्यान अगले 16 दिन तक पदक पर ही रहेगा। एशियाड में 45 देशों के 11,000 खिलाड़ियों की मौजूदगी और 43 खेलों में स्पर्धा इसे ओलंपिक खेलों से भी बड़ा आयोजन बना देती है।

भारत भी 20वें एशियन गेम्स में 501 एथलीटों के विशाल दल के बूते पर 36 खेलों में भाग लेकर इतिहास रचने उतरेगा। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब 64 साल से पदक तालिका के शीर्ष-तीन से बाहर रहने की कसक को खत्म करने की होगी। भारत के 501 एथलीटों के दल में 47% महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 234 है। 36 खेलों में भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, सात खेलों में कोई भारतीय नहीं।



पहले नंबर पर मौजूद चीन (1982 से लगातार नंबर-1) को भले ही पीछे नहीं छोड़ सके, पर हांगझोउ 2023 के जापान (नंबर-2) व दक्षिण कोरिया (नंबर-3) को पछाड़ना होगा। इसके लिए भारत को ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने होंगे। भारत ने हांगझोउ में रिकॉर्ड 107 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य) जीते थे और चौथे नंबर पर रहा। अब उसके 269 पुरुष व 234 महिला एथलीट इस आंकड़े को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी का दावा और ज्यादा पुख्ता तरीके से ठोका जा सके।