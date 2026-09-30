{"_id":"6abd0caaa68ea621d10fc29f","slug":"asian-games-2026-india-win-three-golds-in-compound-archery-neeru-dhanda-kynan-chenai-also-strike-gold-2026-09-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कैसा रहा एशियाड का 11वां दिन?: तीरंदाजी में भारत की गोल्डन हैट्रिक, नीरू-किनान को भी स्वर्ण; कुश्ती में भी पदक","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी के तीनों टीम इवेंट में स्वर्ण जीतकर गोल्डन हैट्रिक पूरी की। नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने भी मिश्रित ट्रैप में सोना दिलाया, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में जगह बनाई और भारत की महिला हॉकी व स्क्वैश टीमों ने भी पदक पक्के किए।

विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन यानी 30 सितंबर को भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। तीरंदाजी में भारत ने कंपाउंड की तीनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन हैट्रिक पूरी की। ज्योति सुरेखा वेंनम, पृथिका प्रदीप और चिकिथा तनिपर्थी की महिला टीम ने चीन को हराकर दिन का पहला गोल्ड दिलाया, जबकि चिकिथा और साहिल राजेश जाधव की मिश्रित टीम ने दक्षिण कोरिया को शूटऑफ में हराकर दूसरा स्वर्ण जीता। पुरुष कंपाउंड टीम ने भी चीन को मात देकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड पक्का किया। शूटिंग में नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने मिक्स्ड ट्रैप में स्वर्ण जीता। कुश्ती में सुनील कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंच गईं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि स्क्वाश की पुरुष और महिला टीमों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए।

तीरंदाजी में भारत की गोल्डन हैट्रिक भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी की तीनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे पहले ज्योति सुरेखा वेंनम, पृथिका प्रदीप और चिकिथा तनिपर्थी की महिला टीम ने चीन को 238-234 से हराया। भारतीय टीम ने 24 तीरों में 238 अंक हासिल किए और इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने 24 में से 22 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया।

इसके बाद चिकिथा तनिपर्थी और साहिल राजेश जाधव की मिश्रित टीम ने दक्षिण कोरिया को शूटऑफ में 20-19 से हराया। चार राउंड के बाद दोनों टीमों का स्कोर 157-157 था। शूटऑफ में चिकिथा और साहिल ने 10-10 का स्कोर किया, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम 19 अंक ही बना सकी। इस जीत के साथ दोनों ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल किया।

पुरुष कंपाउंड टीम ने भी दिन का तीसरा गोल्ड दिलाया। साहिल राजेश, कुशल दलाल और मणि रत्नम गणेश की भारतीय टीम ने चीन को 238-237 से हराया। तीन राउंड के बाद भारत एक अंक से पीछे था, लेकिन अंतिम छह तीरों में भारतीय टीम ने बाजी पलट दी। इस तरह भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी के तीनों टीम इवेंट में स्वर्ण जीतकर गोल्डन हैट्रिक पूरी की।

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नीरू-किनान की जोड़ी ने शूटिंग में जीता गोल्ड

नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के खाते में एक और गोल्ड जोड़ा। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 40 में से 34 निशाने सटीक लगाए। यह प्रदर्शन एशियन रिकॉर्ड भी बना। नीरू के लिए यह एशियन गेम्स का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। फाइनल में धीमी शुरुआत के बाद नीरू और किनान ने शानदार वापसी की और शीर्ष स्थान हासिल किया।

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कुश्ती में सुनील कुमार ने जीता कांस्य

ग्रीको-रोमन पहलवान सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में फिलीपींस के कैलम रॉबर्ट्स जॉनस्टन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। सुनील इसके साथ एशियन गेम्स की ग्रीको-रोमन स्पर्धा में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। उन्होंने हांगझोउ 2023 में भी कांस्य पदक जीता था। सेमीफाइनल में वह जापान के ताइजो योशिदा से हार गए थे। महिला 68 किग्रा वर्ग में निशा दहिया को उत्तर कोरिया की पाक सोल गुम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रेपेचेज में भी वह दक्षिण कोरिया की पार्क ह्योनयोंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं।

महिला हॉकी टीम फाइनल में, अब चीन से मुकाबला

भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए इशिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त दिलाई, जबकि सुनेलिता टोप्पो ने मैदानी गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। भारतीय टीम अब 2 अक्तूबर को फाइनल में चीन से भिड़ेगी। स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का कोटा भी मिलेगा। भारत की नजर एशियन गेम्स में महिला हॉकी का 44 साल का स्वर्ण पदक सूखा खत्म करने पर है।

बॉक्सिंग में लवलीना फाइनल में, प्रिया-कपिल को कांस्य

महिला 75 किग्रा वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पहला राउंड गंवाने के बाद लवलीना ने अगले दोनों राउंड में वापसी की और मुकाबला अपने नाम किया। अब वह स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगी। महिला 60 किग्रा में प्रिया घंघस को चीन की यांग चेंग्यू से 1-4 से हार मिली। सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण उन्हें कांस्य पदक मिला। पुरुष 90 किग्रा वर्ग में कपिल पोखरिया को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खाबीबुलाएव ने 4-1 से हराया और उन्हें भी कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

गुलवीर ने एक एशियाड में तीन व्यक्तिगत पदक जीतकर रचा इतिहास

गुलवीर सिंह ने पुरुष 5000 मीटर में 13:32.75 का समय लेकर कांस्य पदक जीता। यह मौजूदा एशियन गेम्स में उनका तीसरा व्यक्तिगत पदक है। इससे पहले गुलवीर ने 10,000 मीटर और 1500 मीटर में रजत पदक जीते थे। इस प्रदर्शन के साथ गुलवीर एक ही एशियाड में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। 5000 मीटर में बहरीन के बिरहानु बालेव ने स्वर्ण और जापान के तोमोनोरी यामागुची ने रजत पदक जीता।