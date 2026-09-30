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एशियन गेम्स 2026: दो स्वर्ण जीतने के बाद भावुक हुईं तीरंदाज चिकिथा तनिपार्थी, पिता के सपने को लेकर क्या कहा?

Wed, 30 Sep 2026 02:26 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 30 Sep 2026 02:26 PM IST
सार

चिकिथा ने कहा, 'मैं अब धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले रही हूं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को देखें और उन्हें प्रोत्साहित करें।'

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Asian Games 2026: Archer Chikhitha emotional after winning two gold medals; what did she say about her father?
चिकिथा - फोटो : IANS

विस्तार
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम ने गोल्ड जीता है। राजेश जाधव और चिकिथा तनिपार्थी की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को एक रोमांचक शूट-ऑफ में हराया। जीत के बाद चिकिथा तनिपार्थी ने कहा कि यह उनके पिता का सपना था। चिकिथा ने देशवासियों से एशियन गेम्स के दौरान एथलीटों को देखने और उनका सहयोग करने की अपील की। 
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जीत के बाद चिकिथा तनिपार्थी ने कहा, 'मैं पदक तालिका बराबर देख रही हूं। मैं सोच रही थी कि हमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। आखिरकार हमें सोना मिल गया। ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली हम पहली भारतीय टीम हैं। मैं शांत रहने और आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रही हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं मेडल को अपने माता-पिता और देशवासियों को समर्पित करना चाहती हूं, जिन्होंने हमारा समर्थन किया। गोल्ड मेडल जीतने का सपना मेरे पिता का है। मैं अपने पिता की बदौलत ही आर्चरी में आई। अभिषेक वर्मा ने भी मुझे बहुत गाइड किया। साई में विवेक सर के साथ ट्रेनिंग कर रही हूं।'
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चिकिथा ने कहा, 'मैं अब धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले रही हूं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हूं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को देखें और उन्हें प्रोत्साहित करें।' गोल्ड मेडल विजेता ने कहा कि मैच के बाद फिलहाल मैं थोड़ी व्यस्त हो गई हूं। इंटरव्यू दे रही हूं। मुझे भूख भी लगी है। मैं जापानी डिश खाना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि खाने में क्या है।  इससे पहले, चिकिथा तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने बुधवार को ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह चिकिथा का एशियन गेम्स में यह दूसरा गोल्ड मेडल है। 
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