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कुश्ती में खुला पदक का खाता: पहलवान सुनील कुमार ने एशियाड में जीता लगातार दूसरा मेडल, कांस्य अपने नाम किया

Wed, 30 Sep 2026 03:58 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 03:58 PM IST
सार

कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किग्रा भारवर्ग में भारत को एक कांस्य पदक मिला है। सुनील कुमार ने कांस्य पदक के मुकाबले में फिलीपिन्स के कैलम रॉबर्ट्स को 9-0 से हरा दिया।

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Sunil Kumar wins second consecutive Asian Games bronze beat Roberts Callum Johnston match highlights
सुनील कुमार - फोटो : X

विस्तार
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सुनील कुमार एशियन गेम्स की ग्रीको रोमन स्पर्धा में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों के 87 किलो वर्ग में कुश्ती स्पर्धा के पहले दिन बुधवार को फिलीपीन के कैलम रॉबर्ट्स जॉनस्टन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कांस्य पदक जीता। सुनील ने अपने प्रतिद्वंद्वी का दाहिने हाथ बांधकर उन्हें पटखनी देते हुए 4-0 से बढ़त बना ली। रक्षात्मक खेल रहे जॉनस्टन को पार टेरे पोजिशन से जमीन पर गिराते हुए सुनील ने स्कोरिंग मूव बनाते हुए पहले ही पीरियड में मुकाबला जीत लिया।
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सेमीफाइनल में मिली थी हार
सुनील ने हांगझोउ में 2023 खेलों में भी कांस्य पदक जीतकर ग्रीको रोमन शैली में भारत का पदक का 13 साल का इंतजार खत्म किया था। इससे पहले रविंदर सिंह और सुनील कुमार ने 2010 में ग्वांग्झू खेलों में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा के 27 वर्ष के सुनील सेमीफाइनल में जापान के ताइजो योशिडा से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए थे।
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