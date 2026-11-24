धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन कुछ मिला-जुला रह सकता है। जीवनसाथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय प्यार और समझदारी से बातचीत करें। आपसी संवाद से छोटी-सी गलतफहमी को बढ़ने से रोका जा सकता है। आय और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला न लें। विद्यार्थियों के लिए दिन राहत भरा रह सकता है। पढ़ाई से जुड़ा मानसिक दबाव कम होगा और शिक्षकों का सहयोग मिलने से कठिन विषयों को समझना आसान हो सकता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं, जिससे मन में खुशी और संतोष रहेगा। घर में पूजा-पाठ या किसी धार्मिक आयोजन की तैयारी भी हो सकती है। इससे परिवार में सकारात्मकता और उत्साह का माहौल बनेगा। आज रिश्तों और जिम्मेदारियों, दोनों को पर्याप्त महत्व दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।