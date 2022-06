Sawan Rudrabhishek 2022: जानें सावन माह में रुद्राभिषेक का महत्व और इससे मिलने वाले फायदे

1 of 10

Importance Of Doing Rudrabhishek In Sawan: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, फिर इसके बाद 14 जुलाई से हिंदू विक्रम संवत 2079 का पांचवां महीना सावन आरंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। यह माह भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा-आराधना करते हैं। सावन के महीने शिव भक्त मंदिर में जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर तरह की मनोकामनओं की पूर्ति करते हैं। इस कारण से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का खास महत्व होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग-अलग चीजों से किया जा जाता है जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसे में सावन माह के शुरू होने से पहले हम आपको उन वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक और इससे मिलने वाले फल के बारे में जानकारी देते हैं।