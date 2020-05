{"_id":"5ead80358ac95367406f6637","slug":"ramadan-2020-sehri-and-iftar-time-table-03-may-2020-sehri-and-iftar-time-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ramadan 2020 Sehri & Iftar Time Table: 03 \u092e\u0908 2020, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0938\u0939\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0907\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0938\u092e\u092f","category":{"title":"Religion","title_hn":"\u0927\u0930\u094d\u092e","slug":"religion"}}

Ramadan 2020 Sehri & Iftar Time Table: 03 मई 2020, जानें सहरी और इफ्तार का समय

धर्म डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 02 May 2020 07:44 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Ramadan 2020 Sehri And Iftar Time Table 03 May 2020: रमजान का पाक महीना चल रहा है। 03 मई, रविवार को रमजान का नवां दिन है। रमजान के महीने में रोजे रखना मुसलमानों के लिए पाक है। एक महीने तक रोजे रखना का मतलब खुदा में यकीन रखना और उसकी इबादत करना। रोजे में पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है। रोजे रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी होता है।



रमजान के महीने में दो चीजें सबसे अहम होती है पहला सहरी और दूसरा इफ्तार। सहरी दिन में सूरज के निकलने से पहले किया जाता है जिसमें हर दिन सुबह तय समय पर भोजन किया जाता है। इसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। सहरी करने को सुन्नत कहा जाता है। वहीं जब शाम के समय सूरज डूब जाता है तब रोजेदार रोजा खोलते हैं जिसे इफ्तार कहा जाता है।



Ramadan 2020 Time Table Sehri & Iftar

03 may 2020



सहरी SEHR- 04: 12



इफ्तार IFTAR- 19 : 00