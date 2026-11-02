धनतेरस पर धन प्राप्ति से लेकर संकट मुक्ति तक, जानिए कौन-कौन से उपाय होते हैं कारगर ?

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सनातन धर्म में दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ धन-धान्य की वर्षा करने वाला त्योहार है। धनतेरस के दिन धन प्राप्ति और परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन से है वे अचूक उपाय।