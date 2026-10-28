धनतेरस पर 13 दीये जलाने का क्या है महत्व? जानें कहां रखें दीपक

1 of 4 धनतेरस 2026 - फोटो : amar ujala







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धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व में भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में दीपक जलाने और दीपदान करने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस की शाम 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इनमें यमदेव के नाम से जलाया जाने वाला दीपक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इससे परिवार की सुख-शांति और सदस्यों की लंबी आयु की कामना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा का धार्मिक महत्व और घर में किन-किन स्थानों पर दीये रखने की मान्यता है।

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2 of 4 धनतेरस पर 13 दीपक जलाने का धार्मिक महत्व - फोटो : adobe stock

धनतेरस पर 13 दीपक जलाने का क्या धार्मिक महत्व है?

धनतेरस पर दीपक जलाने की परंपरा का संबंध रोशनी, शुभता और नकारात्मकता को दूर करने की धार्मिक भावना से है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। इस अवसर पर दक्षिण दिशा में यमदेव के नाम से दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसे यम दीपक कहा जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, यम दीपक जलाकर परिवार के सदस्यों की कुशलता और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग-अलग तरीके से निभाया जाता है।

3 of 4 धनतेरस पर घर के किन 13 स्थानों पर जलाएं दीपक - फोटो : adobe stock

धनतेरस पर घर के किन 13 स्थानों पर जलाएं दीपक? धनतेरस पर पहला और विशेष दीपक यमदेव के नाम से जलाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार, इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। कई परंपराओं में इस दीपक में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दीपक जलाते समय परिवार की सुख-शांति और सदस्यों की कुशलता की प्रार्थना की जाती है।

दूसरा दीपक घर के पूजा स्थल पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी के सामने जलाया जा सकता है। धनतेरस पर पूजा के दौरान दीप प्रज्वलित करना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इससे पूजा स्थल रोशन होता है और भक्त श्रद्धा के साथ देवी-देवताओं की आराधना करते हैं।

तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाने की परंपरा भी कई घरों में निभाई जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। दीपक रखते समय ध्यान रखें कि पौधे और आसपास रखी ज्वलनशील वस्तुओं से सुरक्षित दूरी बनी रहे।

चौथा दीपक घर के प्रवेश द्वार के पास रखा जा सकता है। त्योहारों पर मुख्य द्वार को दीपों और सजावट से रोशन करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोशनी से सजा द्वार शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दीपक ऐसी जगह रखें, जहां आने-जाने वाले लोगों को परेशानी न हो।

पांचवां दीपक घर की छत या खुले स्थान पर जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसे आकाश दीप की भावना से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के अनुसार, दीपदान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खुले स्थान पर दीपक रखते समय हवा से बचाव और आग से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

यदि घर के आसपास पीपल का पेड़ है, तो कुछ परंपराओं में उसके पास दीपक जलाया जाता है। पीपल को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और उससे जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। दीपक जलाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां पेड़, सूखे पत्तों या आसपास के लोगों को आग से कोई खतरा न हो।

धनतेरस पर सातवां दीपक किसी नजदीकी मंदिर में जलाया जा सकता है। मंदिर में दीपदान करना श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी परंपरा है। आप अपनी सुविधानुसार मंदिर में दीपक जलाकर भगवान से परिवार के कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-शांति की प्रार्थना कर सकते हैं।

कुछ प्रचलित मान्यताओं में घर के उस हिस्से के पास भी दीपक रखने की बात कही जाती है, जहां कचरा रखा जाता है। इसका उद्देश्य घर के हर हिस्से को स्वच्छ और रोशन रखने की भावना से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, दीपक को कचरे, कागज, प्लास्टिक या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के पास न रखें। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे उचित दूरी पर रखें।

कुछ जगहों पर घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाने की परंपरा के तहत शौचालय के मुख्य द्वार के बाहर भी दीपक रखने का उल्लेख मिलता है। इसे हर घर में अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं माना जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे बिना निगरानी के न छोड़ें।

दसवां दीपक घर की बालकनी या गैलरी में जलाया जा सकता है। त्योहार के समय घर के खुले हिस्सों को रोशन करने से वातावरण उत्सवमय बनता है। दीपक को रेलिंग के किनारे या ऐसी जगह न रखें, जहां से उसके गिरने की आशंका हो। हवा से सुरक्षित और स्थिर सतह का चुनाव करें।

ग्यारहवां दीपक घर की किसी खिड़की के पास रखा जा सकता है। इससे घर का यह हिस्सा भी रोशन हो जाता है। ध्यान रखें कि दीपक पर्दों, लकड़ी के फ्रेम, सजावटी कागज और अन्य ज्वलनशील चीजों से दूर हो। यदि खिड़की पर सुरक्षित जगह उपलब्ध न हो, तो दीपक किसी स्थिर सतह पर रखें।

बारहवां दीपक घर के पिछले हिस्से या किसी ऐसे खुले कोने में जलाया जा सकता है, जहां पर्याप्त जगह हो। धनतेरस पर घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाने की परंपरा का उद्देश्य पूरे घर को प्रकाश से सजाना भी है। अंधेरे कोने में दीपक रखते समय यह सुनिश्चित करें कि वहां हवा, पर्दों या सामान के कारण आग लगने का खतरा न हो।

तेरहवां दीपक रसोई में पीने के पानी के स्थान के पास रखने की परंपरा भी कुछ मान्यताओं में बताई जाती है। हिंदू धर्म में रसोई को अन्नपूर्णा और भोजन से जुड़ी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहां दीपक जलाकर घर में अन्न-धन की बरकत की कामना की जाती है। हालांकि, इसे गैस चूल्हे, तेल, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामान से दूर रखें।

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4 of 4 धनतेरस पर दीपक जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : freepik