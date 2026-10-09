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Hindi News ›   Spirituality ›   Religion ›   Aaj ka meen rashifal 10 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले किसी काम में जल्दबाजी न करें, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 10 Oct 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:12 AM IST
सार

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए विचारों और रचनात्मक योजनाओं पर काम करने का अवसर लेकर आ सकता है।

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Aaj ka meen rashifal 10 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए विचारों और रचनात्मक योजनाओं पर काम करने का अवसर लेकर आ सकता है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना चाहेंगे या किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अलग तरीके से सोचने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हालांकि, शुरुआत में आपको उतनी प्रशंसा या सफलता न मिले, जितनी आपने उम्मीद की थी। ऐसे में निराश होने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें।
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नए लोगों से मुलाकात के दौरान सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी पर भी तुरंत भरोसा करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। दूसरों के निजी मामलों में बिना जरूरत दखल देने से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे बेवजह की उलझन पैदा हो सकती है। आर्थिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसकी वापसी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। अपनी रचनात्मक सोच और व्यावहारिक समझ के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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मुख्य बातें:
करियर: नए विचारों से काम में बेहतर संभावनाएं बन सकती हैं।
आर्थिक स्थिति: अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
रिश्ते: नए लोगों पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें।
व्यक्तिगत विकास: रचनात्मकता से नए रास्ते खुल सकते हैं।
सावधानी: दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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