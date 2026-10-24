भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह हत्याकांड में दो और इनामी आरोपी गिरफ्तार, संख्या 19 हुई; फरार की तलाश जारी

भरतपुर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 19 हो गई है। पकड़े गए दोनों आरोपी भौंडा गांव के ही निवासी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि इस प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

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