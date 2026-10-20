सवाई माधोपुर: रणथम्भौर का टाइगर 'जय' अब भी जंगल का राजा, चार प्रतिद्वंद्वियों के बीच बचा रहा अपना इलाका

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रणथम्भौर के जंगलों में बाघ जय का जन्म वर्ष 2016 में हुआ था। स्थानीय गाइडों ने इस बाघ का नाम जय रखा। पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों ने इसे पहली बार वर्ष 2016 में इसकी मां बाघिन टी-08 लाडली के साथ देखा था। लगभग दो वर्ष की उम्र तक अपनी मां के साथ रहने के बाद जय उससे अलग हो गया और अकेले जंगल में विचरण करने लगा। दस साल की उम्र में भी यह वयस्क बाघ जंगल में पूरी तरह सक्रिय है।बाघ जय अपने अधिकार वाले इलाके को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से गश्त करता है। अपने क्षेत्र की सीमाएं तय करने के लिए यह मूत्र छिड़ककर गंध के निशान छोड़ता है। इसके अलावा वह पेड़ों के तनों पर अपने पंजों से खरोंच लगाता है और जमीन खुरचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों ने जोन 6, 7 और 10 में कई मौकों पर इसकी गर्जना दर्ज की है।अपने क्षेत्र के पास तीन से चार अन्य प्रतिस्पर्धी नर बाघों की उपस्थिति के कारण जय को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई दूसरा नर बाघ इसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तो जय उसका पीछा करके उसे सीमा से बाहर खदेड़ देता है। अन्य बाघों के साथ हुए भीषण संघर्षों के कारण जय के शरीर पर चोटों और जख्मों के पुराने निशान दिखाई देते हैं।रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के डीसीएफ मानस सिंह के अनुसार करीब 10 वर्ष की उम्र में जय एक वयस्क नर बाघ की श्रेणी में आता है। उम्र बढ़ने के बावजूद वह अपने क्षेत्र में विचरण करने और गंध के निशान छोड़ने जैसी गतिविधियों में लगातार व्यस्त है।