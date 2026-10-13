फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Panchayat Election Nomination Last Date Voting Counting Schedule

राजस्थान पंचायत चुनाव: आज नामांकन का आखिरी मौका, 3 बजे तक भर सकेंगे पर्चे

Tue, 13 Oct 2026 01:44 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 13 Oct 2026 01:44 PM IST
सार

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला परिषद और पहले चरण में शामिल पंचायत समिति सदस्य पदों पर नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक पर्चे जमा करा सकेंगे। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा और 15 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर अंतिम सूची जारी की जाएगी। 

विज्ञापन
Rajasthan Panchayat Election Nomination Last Date Voting Counting Schedule
पंचायत चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन आज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य निर्वाचन आयोग के चुनावी कार्यक्रम अनुसार राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद और प्रथम चरण में शामिल पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्रत्याशी दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। मंगलवार को पर्चा जमा कराने का अंतिम अवसर है। इसके उपरांत 14 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, जबकि 15 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित करके अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। अंतिम दिन होने के कारण नामांकन केंद्रों पर राजनीतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
विज्ञापन


नामांकन और संवीक्षा का समय
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के दौरान निर्धारित पात्रताओं और दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य होगी। अभ्यर्थियों को तय समय में संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रथम चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 13 अक्तूबर को निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जहां 16 अक्तूबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे। आगे के चरणों का कार्यक्रम भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है।
विज्ञापन


पंच और सरपंच की तिथियां
पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन की व्यवस्था जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों से अलग रखी गई है। प्रथम चरण में पंच-सरपंच पदों के लिए 23 अक्तूबर को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जिसके बाद 24 अक्तूबर को मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराई जाएगी। दूसरे चरण में 29 अक्तूबर को नामांकन और 30 अक्तूबर को मतदान होगा। तीसरे चरण में चार नवंबर को नामांकन दाखिल होंगे तथा पांच नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


मतगणना और प्रमुखों का चयन
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद 20 नवंबर को सुबह आठ बजे से जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। इसके पश्चात 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान का चुनाव कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed