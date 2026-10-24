बड़ी कार्रवाई: डीग में मिलावटी पनीर के दो प्लांटों का पर्दाफाश, 1800 किलो पनीर नष्ट; मुख्य संचालक फरार

डीग जिला पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर छापेमारी करके मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांटों का पर्दाफाश किया। इस संयुक्त कार्रवाई में अधिकारियों ने लगभग 1800 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। यह जहरीला पनीर सोयाबीन तेल, पामोलिन ऑयल और एसएमपी पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा था। मिलावटखोर इस नकली पनीर की आपूर्ति राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे।

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पुलिस की पहली कार्रवाई जाजमका गांव स्थित एक मकान में संचालित डेयरी पर हुई। मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद चार-पांच लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके साहिल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि यह प्लांट घासेड़ा निवासी मसूद का है। पुलिस को मौके से 18 कट्टे एसएमपी पाउडर और रिफाइंड तेल के पीपे बरामद हुए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस ने 1600 किलोग्राम मिलावटी पनीर को वहीं नष्ट करवा दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।दूसरी छापेमारी मांची के जंगल में स्थित एक प्लांट पर की गई, जिसका संचालन अयूब और मुहीद कर रहे थे। पुलिस ने मौके से अली उर्फ अलीजान को गिरफ्तार किया। इस स्थान से भी पुलिस को भारी मात्रा में पामोलिन ऑयल, सोयाबीन तेल तथा एसएमपी पाउडर मिला। इसके अतिरिक्त पुलिस ने वहां मौजूद एक पिकअप वाहन और सामग्री को जब्त कर लिया। खाद्य सुरक्षा टीम ने यहां पाए गए 200 किलोग्राम मिलावटी पनीर को भी नष्ट करा दिया। इस संदर्भ में कैथवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करके विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी गई है।कार्रवाई में कैथवाड़ा के थाना अधिकारी हीरालाल मीणा और डीएसटी टीम के उपनिरीक्षक अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर पनीर के विभिन्न नमूने एकत्र किए और उनकी गुणवत्ता की जांच की। पुलिस प्रशासन अब फरार चल रहे मुख्य संचालकों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन करके लगातार तलाश कर रहा है।