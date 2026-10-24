फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Major crackdown Two adulterated paneer production units busted in Deeg news in hindi

बड़ी कार्रवाई: डीग में मिलावटी पनीर के दो प्लांटों का पर्दाफाश, 1800 किलो पनीर नष्ट; मुख्य संचालक फरार

Sat, 24 Oct 2026 04:00 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डीग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डीग Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 24 Oct 2026 04:00 PM IST
सार

डीग जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो मिलावटी पनीर प्लांटों पर छापा मारकर 1800 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया। कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस फरार संचालकों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन
Rajasthan Major crackdown Two adulterated paneer production units busted in Deeg news in hindi
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डीग जिला पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर छापेमारी करके मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांटों का पर्दाफाश किया। इस संयुक्त कार्रवाई में अधिकारियों ने लगभग 1800 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। यह जहरीला पनीर सोयाबीन तेल, पामोलिन ऑयल और एसएमपी पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा था। मिलावटखोर इस नकली पनीर की आपूर्ति राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे।

विज्ञापन


जाजमका में पहली छापेमारी
पुलिस की पहली कार्रवाई जाजमका गांव स्थित एक मकान में संचालित डेयरी पर हुई। मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद चार-पांच लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके साहिल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि यह प्लांट घासेड़ा निवासी मसूद का है। पुलिस को मौके से 18 कट्टे एसएमपी पाउडर और रिफाइंड तेल के पीपे बरामद हुए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस ने 1600 किलोग्राम मिलावटी पनीर को वहीं नष्ट करवा दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन


पढे़ं: एआई चैटबॉट को दोस्त समझकर न बताएं निजी बातें, फोटो और पासवर्ड साझा करने से हो सकता है नुकसान
विज्ञापन
विज्ञापन


मांची के जंगल में दूसरी कार्रवाई
दूसरी छापेमारी मांची के जंगल में स्थित एक प्लांट पर की गई, जिसका संचालन अयूब और मुहीद कर रहे थे। पुलिस ने मौके से अली उर्फ अलीजान को गिरफ्तार किया। इस स्थान से भी पुलिस को भारी मात्रा में पामोलिन ऑयल, सोयाबीन तेल तथा एसएमपी पाउडर मिला। इसके अतिरिक्त पुलिस ने वहां मौजूद एक पिकअप वाहन और सामग्री को जब्त कर लिया। खाद्य सुरक्षा टीम ने यहां पाए गए 200 किलोग्राम मिलावटी पनीर को भी नष्ट करा दिया। इस संदर्भ में कैथवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करके विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी गई है।

पुलिस की विशेष टीमों का गठन
कार्रवाई में कैथवाड़ा के थाना अधिकारी हीरालाल मीणा और डीएसटी टीम के उपनिरीक्षक अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर पनीर के विभिन्न नमूने एकत्र किए और उनकी गुणवत्ता की जांच की। पुलिस प्रशासन अब फरार चल रहे मुख्य संचालकों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन करके लगातार तलाश कर रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed