राजस्थान संकट: सचिन पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई

कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुबह 10.30 बजे फिर से सुनवाई होगी। सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज दिनभर सुनवाई हुई। मामले से अलग वकीलों को अदालत के बाहर रहने को कहा गया।

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs along with Chief Minister Ashok Gehlot sing 'Hum Honge Kamyaab' at Hotel Fairmont in Jaipur. pic.twitter.com/VBByRkFBku