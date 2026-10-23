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Hindi News ›   Rajasthan ›   Oasis 2026 to be held at BITS Pilani starting October 29 show news in hindi

बिट्स पिलानी: 29 अक्तूबर से सजेगा ओएसिस 2026, पांच दिन तक देशभर के कॉलेजों के छात्र प्रतिभा दिखाएंगे

Fri, 23 Oct 2026 05:19 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Fri, 23 Oct 2026 05:19 PM IST
सार

BITS पिलानी का 54वां सांस्कृतिक महोत्सव Oasis 2026, 29 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा। 'Dawn of the Djinns' थीम वाले इस आयोजन में संगीत, नृत्य, रॉक, रैप और कॉमेडी कार्यक्रम होंगे। अमर उजाला इसका मीडिया पार्टनर है।

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Oasis 2026 to be held at BITS Pilani starting October 29 show news in hindi
Oasis 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी का वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव Oasis 2026 इस वर्ष अपने 54वें संस्करण के साथ आयोजित होगा। पांच दिवसीय यह महोत्सव 29 अक्तूबर से 2 नवंबर तक राजस्थान के पिलानी कैंपस में चलेगा। इस बार महोत्सव की थीम 'Dawn of the Djinns' रखी गई है, जो अरबी लोककथाओं से प्रेरित है। अमर उजाला इस महोत्सव का मीडिया पार्टनर है।

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पांच दिवसीय आयोजन में देशभर के कॉलेजों के विद्यार्थी नृत्य, संगीत, नाटक, फैशन, ललित कला और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। हर शाम आयोजित होने वाले प्रो शो में संगीत कार्यक्रमों और कॉमेडी नाइट्स के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया जाएगा। Oasis राष्ट्रीय स्तर पर रॉक, रैप और कविता के क्षेत्र में प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भी जाना जाता है। इन प्रतियोगिताओं के प्रारंभिक दौर देश के कई शहरों में आयोजित किए जाते हैं।

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संगीत और कॉमेडी नाइट्स होंगी खास
Oasis 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में हिप-हॉप नाइट, इंडी नाइट और बॉलीवुड नाइट शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी प्रो शो, हिप-हॉप नाइट और कॉमेडी नाइट में करीब 6,000 लोग शामिल होते हैं। वहीं, इंडी नाइट में लगभग 4,000 और क्लासिकल नाइट में करीब 2,000 लोगों की मौजूदगी रहती है।

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महोत्सव के पिछले संस्करणों में विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, कैलाश खेर, लकी अली, डिवाइन, नैजी और रफ्तार जैसे कलाकार प्रस्तुति दे चुके हैं। कॉमेडी नाइट में समय रैना, जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु जैसे हास्य कलाकार भी शामिल हो चुके हैं।

Rocktaves और Rap Wars में दिखेगी प्रतिभा
Oasis की प्रमुख प्रतियोगिताओं में Rocktaves और Rap Wars शामिल हैं। Rocktaves अपने 33वें संस्करण में है और इसे भारत की प्रमुख रॉक बैंड प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। वहीं, Rap Wars अपने आठवें संस्करण में देशभर के रैप कलाकारों को मुकाबले का मंच देगा।

महोत्सव की लोकप्रियता का अंदाजा इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी लगाया जा सकता है। Oasis के यूट्यूब चैनल पर पांच लाख से अधिक व्यूज हैं, जबकि इसकी वेबसाइट पर 30 लाख से अधिक हिट्स दर्ज किए जा चुके हैं।

सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है Oasis
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ Oasis सामाजिक पहलों में भी भागीदारी करता है। महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), BITS पिलानी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और AIIMS के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। आयोजकों के अनुसार, पिछले वर्ष इस शिविर में देश में सबसे अधिक रक्त इकाइयां एकत्र की गई थीं।

इसके अलावा, Teach for India के साथ जुड़ाव के माध्यम से महोत्सव ने वंचित बच्चों की शिक्षा को सहयोग दिया है। NSS और Nirmaan की ओर से संचालित स्टॉल पर गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं, जिन्हें ग्रामीण महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम लोगों ने तैयार किया है। इस तरह Oasis सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।

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