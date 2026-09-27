राजस्थान: नरेश मीणा ने केजरीवाल से मांगा 'झाड़ू' चुनाव चिह्न, इन क्षेत्रों में उतारना चाहते हैं प्रत्याशी

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वीडियो संदेश में नरेश मीणा ने कहा कि बारां, बूंदी और देवली-उनियारा में उनके प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि यदि पार्टी उनके प्रत्याशियों को 'झाड़ू' सिंबल देती है, तो कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करके बेहतर परिणाम देंगे। नरेश मीणा का यह कदम पंचायती राज चुनावों में नया राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास है। हालांकि, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने इस अपील पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।बयान में नरेश मीणा ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बारां की जनता के मन में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी है कि कांग्रेस और भाजपा का सफाया केवल 'झाड़ू' के जरिये ही संभव है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी सीधे निशाना साधा। राज्य में लंबे समय से दो प्रमुख दलों के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता रहा है, ऐसे में नरेश मीणा की यह पहल तीसरे विकल्प की संभावनाओं को बढ़ा रही है।नरेश मीणा की इस पहल के पीछे बारां नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को अहम वजह माना जा रहा है। बारां नगर परिषद की 60 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस को 18 और भाजपा को केवल नौ सीटें मिली थीं। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नेता शीतल राठौड़ नगर परिषद की सभापति बनीं। नगर परिषद चुनाव की इस सफलता ने राज्य में पार्टी की संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।नरेश मीणा की इस अपील ने आम आदमी पार्टी के सामने नया सियासी विकल्प खड़ा कर दिया है। यदि आम आदमी पार्टी इस मांग को स्वीकार करती है, तो बारां, बूंदी और देवली-उनियारा में चुनावी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल सभी नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।