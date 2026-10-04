नागौर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 57 लाख की डोडा पोस्त बरामद, स्कॉर्पियो छोड़ अंधेरे में फरार हुए तस्कर

आगामी ग्राम पंचायत चुनावों के मद्देनजर नागौर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे “ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर” के तहत मेड़ता रोड थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 381 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 57.25 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है।

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पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की रात रेण बाइपास पुलिया के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मेड़ता सिटी की तरफ से तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने स्कॉर्पियो को वापस मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा करते हुए वाहन को रोकने के लिए स्टॉप स्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे स्कॉर्पियो का टायर पंचर हो गया।टायर पंचर होने के बाद स्कॉर्पियो में सवार दो संदिग्ध वाहन को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के कट्टों में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त भरा मिला। तलाशी के दौरान कुल 381.500 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार जब्त स्कॉर्पियो का नंबर GJ-15-CJ-4300 है।पुलिस ने मामले में मेड़ता रोड थाने में प्रकरण संख्या 136/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जसनगर थाना अधिकारी भारमल को सौंपी गई है। वहीं, फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।इस कार्रवाई में मेड़ता रोड थाना पुलिस के साथ डीएसटी नागौर टीम की अहम भूमिका रही। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे तस्करी नेटवर्क के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है।