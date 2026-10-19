नागौर: फसल बीमा में 7.67 लाख का फर्जी क्लेम, ई-मित्र संचालक से सरकारी शिक्षक बने आरोपी को स्कूल से दबोचा

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पुलिस के अनुसार नागौर निवासी परिवादी वेदप्रकाश सांखला ने 25 अगस्त को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि चूंटीसरा पटवार हल्का में उनकी सहखातेदारी जमीन पर वर्ष 2021 की खरीफ मूंग फसल के लिए आरोपियों ने खुद को फर्जी बंटाईदार बताया। वास्तविक खातेदार को बिना जानकारी दिए कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए और बीमा क्लेम की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली।इस साजिश के तहत कैलाशराम पूनिया के बैंक खाते में 2,77,168 रुपये, सुमन देवी के खाते में 2,84,388 रुपये और सरोज के खाते में 2,05,929 रुपये जमा कराए गए। परिवादी ने आरोप लगाया था कि इस धोखाधड़ी में फसल बीमा कंपनी के दलाल बीरबलराम कमेडिया और ग्राम विकास अधिकारी किसनाराम समेत कई लोग शामिल थे।पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन और नागौर के पुलिस वृत्त अधिकारी जतिन जैन के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने आरोपी पुखराज जाट को पकड़ा है। इससे पहले, पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी वकील बीरबलराम कमेडिया और उनकी पत्नी बसंती को गिरफ्तार किया था। आरोपी बीरबल अपनी पत्नी बसंती का जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जमा कराने आया था, तभी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही शिक्षक पुखराज जाट का नाम सामने आया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई।मामले की जांच कर रहे अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में बीरबलराम, बसंती और पुखराज की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किसनाराम समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। नागौर जिले में दूसरे किसानों की जमीनों पर फर्जी तरीके से बीमा क्लेम उठाने के खेल में अब तक कुल 37 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की परतें खंगालने में जुटी हुई है।