फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kotputli-Behror News ›   kotputli behror dhanuka company fire keshwana industrial area fire brigade

राजस्थान: कोटपूतली-बहरोड़ में धानुका कंपनी में भीषण आग, आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर; मचा हड़कंप

Sun, 25 Oct 2026 01:28 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़ Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 25 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित धानुका कंपनी में रविवार सुबह करीब नौ बजे भीषण आग लग गई। कंपनी में जैविक खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है।

विज्ञापन
kotputli behror dhanuka company fire keshwana industrial area fire brigade
कोटपूतली-बहरोड़ में धानुका कंपनी में भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित धानुका कंपनी में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख कंपनी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

विज्ञापन


सुबह करीब नौ बजे मिली आग लगने की सूचना

जानकारी के अनुसार, केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित धानुका कंपनी में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। इस कंपनी में जैविक खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है। औद्योगिक इकाई में आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में भी हलचल मच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

विज्ञापन

दमकलकर्मी मेघराज ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे कंट्रोल रूम से फोन के जरिए केशवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित धानुका कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद नीमराना, बहरोड़, सोतानाला और कोटपूतली से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आग बुझाने के दौरान स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

आग लगने के कारणों का पता नहीं

फिलहाल कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। कंपनी में जैविक खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण होने के कारण आग की स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है।

नुकसान और कर्मचारियों की संख्या की जानकारी का इंतजार

फिलहाल दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आग से कितना नुकसान हुआ है और घटना के समय कंपनी में कितने कर्मचारी मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आग पर काबू पाने के बाद ही इन पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed