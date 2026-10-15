कोटा: ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, 70 साल की पत्नी की हत्या के आरोप में 73 साल का पति गिरफ्तार

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पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात वाली रात चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी के सोने का इंतजार किया। पत्नी के गहरी नींद में सोते ही आरोपी ने धारदार हथियार से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची। उसने अपने सिर पर भी हल्की खरोंचें लगाईं, खून पोंछा और पट्टी बांध ली ताकि ऐसा लगे कि अज्ञात हमलावरों ने उन दोनों पर हमला किया है। अगले दिन सुबह जब दूधवाला आया, तब आरोपी ने दरवाजा खोला और अज्ञात लोगों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ी।कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की गहनता से पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सबसे पहला संदेह इस बात पर हुआ कि मकान का मुख्य प्रवेश द्वार रात भर अंदर से बंद था। सुबह जब दूधवाले ने आवाज लगाई, तभी चुन्नीलाल ने अंदर से कुंडी खोली थी। यदि कोई बाहरी हमलावर घर में दाखिल होता, तो उसे मुख्य द्वार से ही बाहर निकलना पड़ता। इसके अलावा घर की छत, चादरों या दीवारों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के चढ़ने या जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले थे।जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए चुन्नीलाल ने जमीन के विवाद का हवाला देते हुए अपने दामाद बलराम और भतीजों सोनू व चेतन पर हत्या का मनगढ़ंत आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस की तकनीकी जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण से तीनों की बेगुनाही साबित हो गई। घटना के समय दामाद बलराम अपने साले के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए रावल जावल गांव में मौजूद था। वहीं दोनों भतीजों की भी गांव या आसपास कोई संदिग्ध मौजूदगी नहीं पाई गई। घटनास्थल पर मृतका कमलाबाई और आरोपी चुन्नीलाल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था।