राजस्थान: तस्करी के सौदे में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, 14 लाख रुपये नकद बरामद

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झालावाड़ के जिला विशेष टीम प्रभारी विष्णु सिंह को सबसे पहले कांस्टेबल मनोज मालव के तस्करी में संलिप्त होने और तस्करी के सौदे से जुड़ी गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया और गोपनीय तरीके से जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी कांस्टेबल की लोकेशन कोटा शहर में सामने आई। लोकेशन स्पष्ट होते ही झालावाड़ के जिला विशेष टीम प्रभारी विष्णु सिंह ने बिना किसी देरी के इस संबंध में कोटा पुलिस के साथ सभी जानकारियां साझा कीं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को लेकर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।झालावाड़ पुलिस से सूचना मिलने के बाद कोटा सिटी पुलिस ने तुरंत विशेष कार्रवाई की। पुलिस टीम ने कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र से कांस्टेबल मनोज मालव को डिटेन किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कांस्टेबल की गहन तलाशी ली और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से करीब 14 लाख रुपये की भारी नकद राशि मिली। इसके अलावा पुलिस को कार्रवाई के दौरान कुछ संदिग्ध तकनीकी साक्ष्य भी हाथ लगे हैं, जिन्हें पुलिस टीम मामले की जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है।मामले में कोटा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत प्रकरण दर्ज कर कांस्टेबल मनोज मालव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महकमे के ही जवान के तस्करी के सौदे में कथित तौर पर शामिल होने की इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में भारी हलचल पैदा कर दी है। कोटा पुलिस की टीम अब मामले से जुड़े तमाम तथ्यों, बरामद नकद राशि और संदिग्ध तकनीकी साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही तस्करी के सौदे से जुड़े पूरे घटनाक्रम और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।