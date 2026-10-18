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इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब यात्रियों को जम्मूतवी स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे कटरा तक यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही रेलवे ने आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है।उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस का विस्तार श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा स्टेशन तक कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन संख्या 19223 साबरमती बीजी-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जोधपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 6:55 बजे कटरा पहुंचेगी।वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 19224 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती बीजी एक्सप्रेस 20 अक्तूबर से प्रतिदिन सुबह 4:50 बजे कटरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी।इस रेल सेवा के विस्तार के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नए स्टेशनों पर ठहराव भी स्वीकृत किया गया है। ट्रेन अब साम्बा, बाड़ी ब्राह्मण और शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पर भी रुकेगी। इन नए ठहराव स्थल बनने से आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को जम्मू क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने जानकारी दी कि बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। इस तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली तीन गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 18 और 19 अक्तूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर भोपाल से संत हिरदाराम नगर, मक्सी और रुठियाई होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस भी 18 और 19 अक्तूबर को परिवर्तित मार्ग रुठियाई, मक्सी और संत हिरदाराम नगर होकर भोपाल पहुंचेगी।दिवाली और छठ पर्व पर ट्रेनों तथा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार मंडल स्तर पर विशेष वार रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। इस वार रूम के माध्यम से सभी प्रमुख और संवेदनशील स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति की निरंतर समीक्षा होगी।स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तैनाती होगी। स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों को व्यवस्थित रखने, आरक्षित व अनारक्षित यात्रियों की आवाजाही सुचारु बनाने तथा फुट ओवरब्रिज पर भीड़ जमा न होने देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।