राजस्थान: किशोरी को चार लाख में बेचा, पिता, मामा और पति गिरफ्तार; स्टाम्प पर अमानवीय शर्तें लिखकर बनाया बंधक

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मामले का खुलासा हत्या की साजिश से जुड़े इनपुट मिलने के बाद हुआ। झालावाड़ पुलिस को एक मामले में हत्या की साजिश से जुड़ी सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई। पुलिस ने जब मामले की गहराई से पड़ताल की, तो इसमें नाबालिग किशोरी की खरीद-फरोख्त और उसे जबरन वैवाहिक बंधन में बांधने से जुड़े कई गंभीर तथ्य सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज की और तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की शादी के नाम पर चार लाख रुपये में उसका सौदा किया था। इस खरीद-फरोख्त की पूरी प्रक्रिया में किशोरी के अपने मामा ने ही बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। किशोरी को जिस व्यक्ति के साथ विवाह के नाम पर भेजा गया था, उसकी उम्र किशोरी की उम्र से काफी अधिक यानी लगभग दोगुनी बताई जा रही है।इसके अलावा, आरोपी किशोरी को स्टाम्प पेपर पर अमानवीय शर्तें लिखकर बंधक बनाकर रख रहे थे। इन शर्तों के माध्यम से नाबालिग पर लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा था।पुलिस प्रशासन अब इस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रहा है। पुलिस द्वारा हत्या की साजिश से जुड़े शुरुआती इनपुट, खरीद-फरोख्त के इस खेल में शामिल अन्य लोगों की संभावित भूमिका और स्टाम्प पेपर पर लिखी गई अमानवीय शर्तों की भी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई और तथ्य सामने आने की संभावना है।