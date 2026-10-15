राजस्थान: स्मैक तस्करी मामले में कांस्टेबल सेवा से बर्खास्त, नकद बरामद हुए थे 14 लाख रुपये

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झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त घाटोली थाने के कांस्टेबल मनोज कुमार मालव को बृहस्पतिवार को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(2) के तहत यह कार्रवाई की। कोटा पुलिस ने सोमवार रात आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। उसकी तलाशी के दौरान करीब 14 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह राशि लगभग 400 ग्राम स्मैक की आपूर्ति के एवज में मिली थी।