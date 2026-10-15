फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jhalawar Constable Dismissed Smack Trafficking Case 14 Lakh Cash Recovered Kota

राजस्थान: स्मैक तस्करी मामले में कांस्टेबल सेवा से बर्खास्त, नकद बरामद हुए थे 14 लाख रुपये

Thu, 15 Oct 2026 07:29 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 15 Oct 2026 07:29 PM IST
सार

राजस्थान के झालावाड़ में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पुलिस विभाग ने अपने ही एक कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बृहस्पतिवार को घाटोली थाने में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार मालव को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया।

विज्ञापन
Jhalawar Constable Dismissed Smack Trafficking Case 14 Lakh Cash Recovered Kota
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त घाटोली थाने के कांस्टेबल मनोज कुमार मालव को बृहस्पतिवार को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(2) के तहत यह कार्रवाई की। कोटा पुलिस ने सोमवार रात आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। उसकी तलाशी के दौरान करीब 14 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह राशि लगभग 400 ग्राम स्मैक की आपूर्ति के एवज में मिली थी।
विज्ञापन


विशेष टीम की निगरानी और गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक को कांस्टेबल के लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में शामिल होने की सूचना मिल रही थी। इस पर जिला विशेष टीम उस पर लगातार नजर रख रही थी। सोमवार रात तस्करों को स्मैक की आपूर्ति की सूचना मिलने पर उसकी लोकेशन कोटा के विज्ञान नगर में मिली। इसके बाद जिला विशेष टीम के प्रभारी विष्णु सिंह ने कोटा पुलिस के साथ यह जानकारी साझा की। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने छत्रपुरा इलाके से कांस्टेबल को हिरासत में लेकर तलाशी ली और नकद राशि बरामद की। पूछताछ के दौरान आरोपी नकदी के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। पुलिस को इस मामले में कुछ संदिग्ध तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: बूंदी: नकली मावा और मिल्क केक बनाने के कारखाने पर छापा, 1084 किलो मावा और 355 डिब्बे मिल्क केक जब्त
विज्ञापन
विज्ञापन


नौ वर्ष के सेवाकाल में कई थानों में तैनाती
गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल को निलंबित किया था, जिसे अब जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। मामले में जांच अभी जारी है। बर्खास्त कांस्टेबल मनोज कुमार मालव की भर्ती दिसंबर 2015 में हुई थी। अपने नौ वर्ष के सेवाकाल में वह पुलिस लाइन, अकलेरा, सुनेल और घाटोली थाने में तैनात रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed