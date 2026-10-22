जालोर: रोडवेज बस और टेम्पो की भीषण भिड़ंत, तीन की मौत; 10 साल का बच्चा गंभीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, परिवार रामसीन से मुंथला काबा गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो चालक लेरी देवी, 14 वर्षीय सुमन और 18 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई। वहीं, 10 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तीव्रता का अंदाजा टेम्पो को हुए भारी नुकसान से लगाया जा सकता है।दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त टेम्पो से लोगों को बाहर निकालने में मदद की और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल राजकुमार को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।हादसे की सूचना मिलते ही रामसीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रोडवेज बस और टेम्पो के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई।बताया गया कि हादसे में प्रभावित परिवार के मुखिया की करीब आठ महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब सड़क दुर्घटना में परिवार के तीन सदस्यों की जान जाने से क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और परिचितों में भी दुख की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।