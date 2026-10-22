जालोर: रोडवेज बस और टेम्पो की भीषण भिड़ंत, तीन की मौत; 10 साल का बच्चा गंभीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालोर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 22 Oct 2026 08:52 PM IST
सार
राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल-रामसीन मार्ग पर भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और सवारियों से भरे टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक लेरी देवी, 14 वर्षीय सुमन और 18 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार रामसीन से मुंथला काबा गांव जा रहा था। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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विस्तार
राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल-रामसीन मार्ग पर भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और सवारियों से भरे टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो चालक लेरी देवी सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
भरूड़ी चौराहे के पास बस और टेम्पो में भिड़ंत
जानकारी के अनुसार, परिवार रामसीन से मुंथला काबा गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो चालक लेरी देवी, 14 वर्षीय सुमन और 18 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई। वहीं, 10 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तीव्रता का अंदाजा टेम्पो को हुए भारी नुकसान से लगाया जा सकता है।
ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त टेम्पो से लोगों को निकाला
दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त टेम्पो से लोगों को बाहर निकालने में मदद की और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल राजकुमार को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।
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रामसीन थाना पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही रामसीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रोडवेज बस और टेम्पो के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई।
आठ महीने पहले परिवार के मुखिया की हुई थी मौत
बताया गया कि हादसे में प्रभावित परिवार के मुखिया की करीब आठ महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब सड़क दुर्घटना में परिवार के तीन सदस्यों की जान जाने से क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और परिचितों में भी दुख की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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भरूड़ी चौराहे के पास बस और टेम्पो में भिड़ंत
जानकारी के अनुसार, परिवार रामसीन से मुंथला काबा गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो चालक लेरी देवी, 14 वर्षीय सुमन और 18 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई। वहीं, 10 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तीव्रता का अंदाजा टेम्पो को हुए भारी नुकसान से लगाया जा सकता है।
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ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त टेम्पो से लोगों को निकाला
दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त टेम्पो से लोगों को बाहर निकालने में मदद की और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल राजकुमार को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।
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रामसीन थाना पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही रामसीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रोडवेज बस और टेम्पो के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई।
आठ महीने पहले परिवार के मुखिया की हुई थी मौत
बताया गया कि हादसे में प्रभावित परिवार के मुखिया की करीब आठ महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब सड़क दुर्घटना में परिवार के तीन सदस्यों की जान जाने से क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और परिचितों में भी दुख की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।