राजस्थान: रितु बराला की एफआईआर के लिए रातभर धरने पर बैठे डोटासरा, कमिश्नरेट के बाहर डटे कांग्रेस नेता

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डोटासरा ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि एफआईआर दर्ज कराना रितु का अधिकार है, पुलिस की मेहरबानी नहीं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात करते हुए मांग की कि शिकायत पर कार्रवाई की जाए। डोटासरा ने चेतावनी दी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर वे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तक भी जाएंगे। विज्ञापन



गौरतलब है कि सोमवार शाम रितु बराला की एफआईआर करवाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, विधायक रफीक खान समेत कई कांग्रेस के नेता कमिश्नरेट पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। विज्ञापन विज्ञापन



दिल्ली पुलिस पर मारपीट और अभद्र भाषा के आरोप



रितु बराला हाल ही में दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना के बाद रितु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी।



कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा को फोन कर रितु के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डोटासरा रितु को साथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और शिकायत पर कार्रवाई की मांग की।



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डोटासरा बोले- न्याय की लड़ाई जारी रहेगी



डोटासरा ने सोशल मीडिया पर भी इस मामले को उठाते हुए राजस्थान पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो राजस्थान में शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाली बेटियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद न्याय की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही है।



डोटासरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होने तक कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी इस मामले में संघर्ष करेगी। डोटासरा ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि एफआईआर दर्ज कराना रितु का अधिकार है, पुलिस की मेहरबानी नहीं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात करते हुए मांग की कि शिकायत पर कार्रवाई की जाए। डोटासरा ने चेतावनी दी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर वे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तक भी जाएंगे।गौरतलब है कि सोमवार शाम रितु बराला की एफआईआर करवाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, विधायक रफीक खान समेत कई कांग्रेस के नेता कमिश्नरेट पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की।रितु बराला हाल ही में दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना के बाद रितु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी।कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा को फोन कर रितु के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डोटासरा रितु को साथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और शिकायत पर कार्रवाई की मांग की।यह भी पढें- राजस्थान पंचायत चुनाव: जिला प्रमुख-प्रधान बनाने का जिम्मा दिग्गजों के हाथ, कहीं केंद्रीय मंत्री तो कहीं सांसद संभालेंगे मोर्चा डोटासरा ने सोशल मीडिया पर भी इस मामले को उठाते हुए राजस्थान पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो राजस्थान में शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाली बेटियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद न्याय की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही है।डोटासरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होने तक कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी इस मामले में संघर्ष करेगी।

एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के नेता रातभर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर धरने पर बैठे रहे। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रितु के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस राजस्थान में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है।