राजस्थान का मौसम: तीन दिन धूप के बाद फिर बदलेगा मौसम, छह जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के दौर के बाद अब मौसम कुछ दिन राहत देगा, लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और धूप निकलने की संभावना है। इसके बाद 24 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं।

पिछले कुछ दिनों से अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं के असर से प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। मंगलवार को राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, सिरोही और उदयपुर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। भीलवाड़ा और राजसमंद में ओले भी गिरे। इससे इन क्षेत्रों में तापमान गिरने के साथ मौसम में ठंडक बढ़ गई।

विज्ञापन

हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में मौसम का मिजाज अलग रहा। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में मंगलवार को मौसम साफ रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश में बारिश और ठंडक का असर सभी इलाकों में एक जैसा नहीं है।

विज्ञापन

विज्ञापन

रात में बढ़ी ठंडक, सीकर में माउंट आबू से भी कम रहा तापमान

बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान नीचे आया है। मंगलवार को अजमेर, नागौर और चूरू समेत दस से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सीकर में रात सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो माउंट आबू के 15.5 डिग्री से भी कम था। फतेहपुर में भी रात का तापमान 15.5 डिग्री रहा।

जयपुर में भी बारिश का असर दिखा। राजधानी के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट आई और यह 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में आसमान साफ रहने के बावजूद रात में ठंडक महसूस की गई।

तीन दिन मौसम साफ, फिर इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 से 23 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान धूप निकलने से दिन में गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि रात के तापमान में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

इसके बाद 24 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम का ट्रेंड क्या बता रहा है?

अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है। दक्षिणी और पूर्वी जिलों में बारिश तथा ओलावृष्टि से रातें ठंडी होने लगी हैं, लेकिन पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान अब भी ऊंचा बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर कई इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है।

आने वाले दिनों में मौसम का रुख मुख्य रूप से नए पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करेगा। यदि यह सिस्टम सक्रिय होता है और पर्याप्त नमी मिलती है, तो उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर बारिश हो सकती है। फिलहाल 21 से 23 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।