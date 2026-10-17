राजस्थान का मौसम: कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी, कई जिलों में आंधी के आसार

राजस्थान में शनिवार, 17 अक्टूबर को मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाने, गरज-चमक और हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 अक्टूबर से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं।

जयपुर समेत कई इलाकों में बादल, गरज-चमक के आसार

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। चूरू, अजमेर, टोंक, बीकानेर, बूंदी, जयपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और हनुमानगढ़ में भी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

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हालांकि, सभी जगह बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में केवल बादल छाने या गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम का असर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रहेगा।

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जयपुर में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी जयपुर में बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

अलवर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी बारिश या मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है। सीकर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के साथ गरज-चमक के आसार हैं।

जैसलमेर में गर्मी, माउंट आबू में बारिश की संभावना

प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम का अलग मिजाज रह सकता है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है।

इसके उलट, माउंट आबू में बादल और बारिश के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी एक ही दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गर्मी और बारिश दोनों का असर देखने को मिल सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और अलग-अलग क्षेत्रों में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदला है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण बादल छाने, मेघगर्जन और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है।

विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 18 अक्टूबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी आ सकती है।

किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह

बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में किसानों को कटी हुई फसल, अनाज और कृषि उपज को भीगने से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खुले में रखे अनाज को ढककर रखें और कृषि मंडियों में उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करें, ताकि बारिश होने पर नुकसान से बचा जा सके।