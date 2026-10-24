राजस्थान का मौसम: सात जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट, माउंट आबू में बढ़ी ठंड

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और भरतपुर में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर समेत कुछ अन्य जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है।

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शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा, सीकर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश दर्ज की गई, जबकि अलवर में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के कुछ इलाकों में भी ओले गिरे। बारिश के कारण कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट आई और शाम को हल्की ठंडक महसूस हुई।

दिन में गर्मी, रात में बढ़ रही ठंड

अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चलने के बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों में दिन का तापमान अब भी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरी ओर, बारिश और साफ आसमान के असर से रात के तापमान में गिरावट आ रही है।

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माउंट आबू में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह इस सीजन में पहली बार 13 डिग्री से नीचे पहुंचा। उदयपुर में रात का तापमान 14.9 डिग्री और भीलवाड़ा में 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इन इलाकों में रात और सुबह हल्की सर्दी महसूस होने लगी है।

जयपुर में भी बारिश के आसार

जयपुर में शुक्रवार दोपहर बाद बादल छाए और कुछ जगह हल्की बारिश हुई। इससे शाम को मौसम सुहावना हो गया। शहर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, शनिवार को भी जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है।

पच्चीस अक्टूबर से फिर शुष्क होगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके बाद पच्चीस अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने और प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

ऐसे में शनिवार को कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिल सकती है, जबकि अगले दिन से आसमान साफ होने के साथ दिन में गर्मी का असर फिर बढ़ सकता है। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात हल्की ठंडक बनी रह सकती है।