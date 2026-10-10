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एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल के अनुसार, महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 6 जनवरी 2019 को हुआ था। जांच में सामने आया कि परीक्षा केंद्र श्री रामसहाय आदर्श सेकेंडरी स्कूल, बीकानेर से प्रश्नपत्र लीक किया गया था। पुलिस के मुताबिक, पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह के सदस्यों ने लीक प्रश्नपत्र को हल कराया और परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से प्रश्नों के उत्तर बताए गए।इस मामले में एसओजी थाना जयपुर में प्रकरण संख्या 39/24 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पेपर खरीदकर नकल कराने में मनीष गिला की भूमिका सामने आई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने प्रश्नपत्र पूरव कालेेर से खरीदा था। इसके बाद अपनी रिश्तेदार मंजू कुमारी विश्नोई को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराई। मंजू कुमारी को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।पुलिस अब मनीष गिला से पेपर लीक से जुड़े अन्य लोगों और उन अभ्यर्थियों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिन्हें कथित तौर पर लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया था। जांच का उद्देश्य पेपर लीक की पूरी कड़ी और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाना है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र किन माध्यमों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था।एसओजी के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह के 8 सदस्य और 6 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। ताजा गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आए आरोपियों की भूमिका की पड़ताल जारी है।