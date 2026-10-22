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राजस्थान: ड्यूटी के दौरान मौत या दिव्यांगता पर पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने पर विचार

Thu, 22 Oct 2026 04:50 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 22 Oct 2026 04:50 PM IST
सार

राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास की बैठक में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर मिलने वाली मौजूदा 50 हजार रुपये की सहायता राशि बढ़ाने पर चर्चा हुई। पुलिसकर्मियों के बच्चों की उच्च शिक्षा, पुलिस लाइनों में सुविधाएं, पुस्तकालय निर्माण और ग्रीन ड्राइव जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

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Rajasthan Police Considers Increasing Aid for Personnel Who Die or Become Fully Disabled on Duty
राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति में 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास की बैठक में इस राशि को बढ़ाने के सुझावों पर चर्चा हुई। हालांकि, राशि बढ़ाने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को न्यास की 53वीं बैठक महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को मिलने वाली सहायता का दायरा बढ़ाने के साथ कई कल्याणकारी प्रस्तावों पर मंथन किया गया।

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बच्चों की पढ़ाई और पुलिस लाइनों की सुविधाओं पर भी चर्चा

बैठक में पुलिसकर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने, पुलिस लाइनों में सुविधाएं बढ़ाने और पुस्तकालय बनाने जैसे प्रस्तावों पर विचार किया गया। पुलिस परिसरों में हरियाली बढ़ाने के लिए ग्रीन ड्राइव शुरू करने का सुझाव भी रखा गया।

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न्यास के कोष को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत संस्थानों से सहयोग लेने और पुलिसकर्मियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के आय-व्यय का अनुमोदन किया गया और पिछली बैठक के फैसलों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई।


यह भी पढें- राजस्थान: पुलिस के डेटाबेस में सेंधमारी, 70 हजार नागरिकों के रिकॉर्ड और 59,460 मोबाइल नंबर लीक होने की आशंका

कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर जोर

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों का कल्याण पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने न्यास का दायरा बढ़ाने और पुलिसकर्मियों के हित में कल्याणकारी गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिए गए सुझावों पर काम करने को कहा।

बैठक में समिति के उपाध्यक्ष एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वी.के. सिंह, महासचिव एवं महानिरीक्षक पुलिस कैलाशचंद विश्नोई, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल सहित समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

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