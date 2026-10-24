राजस्थान: पहले चरण में सरपंचों के नतीजे आने शुरू, अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान पूरा होने के बाद शनिवार शाम से नतीजे आने शुरू हो गए। प्रदेश के 16 जिलों में 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश में 85 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए पात्र थे। जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ, जहां करीब 7.43 लाख मतदाता थे। कई जगह मतदान के दौरान झड़प और मतगणना के समय हंगामे की घटनाएं भी सामने आईं।

पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है। दूसरे चरण में 22 जिलों की सूचीबद्ध पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 30 अक्टूबर को मतदान निर्धारित है। उपसरपंच का चुनाव 31 अक्टूबर को होगा।

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ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान

इस बार सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। मतदाताओं को दो अलग-अलग बैलेट पेपर दिए गए। एक सरपंच पद के लिए और दूसरा वार्ड पंच के चुनाव के लिए था। मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू की गई। पहले वार्ड पंच और फिर सरपंच पद के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है।

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उपसरपंच को चुनेंगे वार्ड पंच

सरपंच और वार्ड पंच के परिणाम आने के बाद रविवार, 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव होगा। उपसरपंच का चयन ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड पंच मिलकर करेंगे। इस चुनाव में आम मतदाता सीधे मतदान नहीं करता है।

जयपुर की मोरीजा पंचायत में हंगामा

जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति की मोरीजा ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान ग्रामीणों पर पथराव किए जाने और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने की सूचना सामने आई। जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान हुआ था। मतगणना के बाद देर रात तक परिणाम आने की संभावना जताई गई।

दूसरे चरण में 22 जिलों में चुनाव

दूसरे चरण में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले की सूचीबद्ध पंचायत समितियों में चुनाव होंगे।

इनमें जयपुर जिले की आमेर, जालसू, शाहपुरा, अमरसर और रामपुरा डाबड़ी पंचायत समितियां शामिल हैं। जोधपुर जिले में आसोप, बावड़ी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, धवा, हतुण्डी, झंवर, कापरड़ा, केरू, लूणी, मंडोर, ओसियां, पीपाड़ शहर, सालवाखुर्द, सामराऊ, तिंवरी और उम्मेदनगर में चुनाव होंगे। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और अन्य जिलों की सूचीबद्ध पंचायत समितियों में भी मतदान कराया जाएगा।

दूसरे चरण में कितने मतदाता सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में हिस्सा लेंगे, इसकी जिलेवार या चरणवार कुल संख्या उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस चरण के मतदाताओं की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती।