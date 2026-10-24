फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan Panchayat Elections: First-Phase Results Begin, Second-Phase Polling Preparations Underway

राजस्थान: पहले चरण में सरपंचों के नतीजे आने शुरू, अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी

Sun, 25 Oct 2026 06:00 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Sun, 25 Oct 2026 06:00 AM IST
सार

राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों में सरपंच और वार्ड पंच के मतदान के बाद नतीजे आने शुरू हो गए। प्रदेश में 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच चुने जा रहे हैं।

विज्ञापन
Rajasthan Panchayat Elections: First-Phase Results Begin, Second-Phase Polling Preparations Underway
राजस्थान पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान पूरा होने के बाद शनिवार शाम से नतीजे आने शुरू हो गए। प्रदेश के 16 जिलों में 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश में 85 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए पात्र थे। जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ, जहां करीब 7.43 लाख मतदाता थे। कई जगह मतदान के दौरान झड़प और मतगणना के समय हंगामे की घटनाएं भी सामने आईं।

विज्ञापन

पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है। दूसरे चरण में 22 जिलों की सूचीबद्ध पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 30 अक्टूबर को मतदान निर्धारित है। उपसरपंच का चुनाव 31 अक्टूबर को होगा।

विज्ञापन

ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान

इस बार सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। मतदाताओं को दो अलग-अलग बैलेट पेपर दिए गए। एक सरपंच पद के लिए और दूसरा वार्ड पंच के चुनाव के लिए था। मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू की गई। पहले वार्ड पंच और फिर सरपंच पद के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

उपसरपंच को चुनेंगे वार्ड पंच

सरपंच और वार्ड पंच के परिणाम आने के बाद रविवार, 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव होगा। उपसरपंच का चयन ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड पंच मिलकर करेंगे। इस चुनाव में आम मतदाता सीधे मतदान नहीं करता है।

जयपुर की मोरीजा पंचायत में हंगामा

जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति की मोरीजा ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान ग्रामीणों पर पथराव किए जाने और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने की सूचना सामने आई। जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान हुआ था। मतगणना के बाद देर रात तक परिणाम आने की संभावना जताई गई।

दूसरे चरण में 22 जिलों में चुनाव

दूसरे चरण में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले की सूचीबद्ध पंचायत समितियों में चुनाव होंगे।

इनमें जयपुर जिले की आमेर, जालसू, शाहपुरा, अमरसर और रामपुरा डाबड़ी पंचायत समितियां शामिल हैं। जोधपुर जिले में आसोप, बावड़ी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, धवा, हतुण्डी, झंवर, कापरड़ा, केरू, लूणी, मंडोर, ओसियां, पीपाड़ शहर, सालवाखुर्द, सामराऊ, तिंवरी और उम्मेदनगर में चुनाव होंगे। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और अन्य जिलों की सूचीबद्ध पंचायत समितियों में भी मतदान कराया जाएगा।

दूसरे चरण में कितने मतदाता सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में हिस्सा लेंगे, इसकी जिलेवार या चरणवार कुल संख्या उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस चरण के मतदाताओं की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed