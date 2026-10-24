राजस्थान: दोपहर एक बजे तक फलोदी की देचू पंचायत समिति में सबसे ज्यादा मतदान, राजसमंद की देलवाड़ा में सबसे कम

राजस्थान में सरपंच और उपसरपंच चुनाव के तहत दोपहर एक बजे तक मतदान प्रतिशत में अलग-अलग पंचायत समितियों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फलोदी जिले की देचू पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 64.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं, राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे कम 29.62 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

फलोदी जिले की अन्य पंचायत समितियों में भी मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहा। यहां फलोदी पंचायत समिति में 61.94 प्रतिशत, घंटियाली में 61.35 प्रतिशत, सेतरावा में 57.80 प्रतिशत, लोहावट में 57.66 प्रतिशत और आऊ में 56.03 प्रतिशत मतदान हुआ। बाप पंचायत समिति में 54.88 प्रतिशत और बापिणी में 56.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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बाड़मेर और जोधपुर की पंचायत समितियों में भी अच्छा मतदान

बाड़मेर जिले की मंगता पंचायत समिति में 60.27 प्रतिशत मतदान हुआ। लीलसर में 58.91 प्रतिशत, रामसर में 55.75 प्रतिशत, चौहटन में 57.64 प्रतिशत और आडेल में 57.53 प्रतिशत वोट पड़े। जोधपुर जिले की आगोलाई पंचायत समिति में 57 प्रतिशत, बालेसर में 55.84 प्रतिशत और शेरगढ़ में 55.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति में 58.85 प्रतिशत और मुबारिकपुर में 56.66 प्रतिशत मतदान हुआ। गोविंदगढ़ में 54.80 प्रतिशत वोट पड़े।

जयपुर में सांभर और दूदू आगे

जयपुर जिले की पंचायत समितियों में दोपहर एक बजे तक दूदू में 46.50 प्रतिशत और सांभर में 44.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जॉबनेर में 44 प्रतिशत, मौजमाबाद में 45.56 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 42.44 प्रतिशत और चौमूं में 42.21 प्रतिशत मतदान हुआ। झोटवाड़ा में 43.71 प्रतिशत तथा किशनगढ़ रेनवाल में 41.90 प्रतिशत वोट पड़े।

राजसमंद और डूंगरपुर में कम मतदान

राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति में 29.62 प्रतिशत और खमनोर में 29.73 प्रतिशत मतदान हुआ। आमेट में 40.26 प्रतिशत, चारभुजा में 40.92 प्रतिशत और कुंभलगढ़ में 43.19 प्रतिशत वोट पड़े।

डूंगरपुर जिले की भंडारी पंचायत समिति में 34.73 प्रतिशत, सिमलवाड़ा में 35.02 प्रतिशत और सागवाड़ा में 36.95 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं, उदयपुर जिले की नाई पंचायत समिति में 52.10 प्रतिशत और ओगणा में 50.62 प्रतिशत मतदान हुआ।



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अजमेर और भीलवाड़ा में मतदान की स्थिति

अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति में 46.15 प्रतिशत, पीसांगन में 45.48 प्रतिशत, केकड़ी में 40.22 प्रतिशत, सावर में 40.99 प्रतिशत और अजमेर ग्रामीण में 35.33 प्रतिशत मतदान हुआ।

भीलवाड़ा जिले की खजूरी पंचायत समिति में 44.81 प्रतिशत और सुवाणा में 43.27 प्रतिशत वोट पड़े। मांडलगढ़ में 37.42 प्रतिशत, जहाजपुर में 40.88 प्रतिशत और मांडल में 41.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।