राजस्थान: आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 1340 पदों की चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

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राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती-2025 की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने डॉ. ज्योति जांगिड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। भर्ती में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के 1340 पदों पर चयन किया जाना है।