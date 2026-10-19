जयपुर: ई-रिक्शा से कैसे गायब हुए 2 करोड़ के हीरे-रत्न? जवाहरात मंडी को हिला देने वाली चोरी का खुलासा

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ई-रिक्शा में सफर के दौरान 13 पैकेट पार



पुलिस के अनुसार, वारदात 15 अक्टूबर को जौहरी बाजार इलाके में हुई थी। एक जेमस्टोन कारोबारी अपने कीमती रत्नों के पैकेट लेकर ई-रिक्शा में सफर कर रहा था। इसी दौरान उसके 13 पैकेट चोरी हो गए। इनमें पन्ना (एमरल्ड) समेत कई तरह के कीमती रत्न थे। इनकी कुल कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई गई है। विज्ञापन



चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गईं और घटनास्थल के आसपास के रास्तों पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। विज्ञापन विज्ञापन



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200 से ज्यादा कैमरों की फुटेज से मिला सुराग



जयपुर उत्तर के डीसीपी करण शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान गुजरात की रहने वाली महिला पर संदेह गहराया। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया।



पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद महिला की निशानदेही पर उसकी झुग्गी से चोरी किए गए रत्नों के पैकेट बरामद कर लिए गए हैं। बरामदगी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में महिला अकेली शामिल थी या इसके पीछे कोई गिरोह भी काम कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, वारदात 15 अक्टूबर को जौहरी बाजार इलाके में हुई थी। एक जेमस्टोन कारोबारी अपने कीमती रत्नों के पैकेट लेकर ई-रिक्शा में सफर कर रहा था। इसी दौरान उसके 13 पैकेट चोरी हो गए। इनमें पन्ना (एमरल्ड) समेत कई तरह के कीमती रत्न थे। इनकी कुल कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई गई है।चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गईं और घटनास्थल के आसपास के रास्तों पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई।यह भी पढें- राजस्थान: साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत, कोर्ट के चक्करों से मुक्ति,पीड़ितों को वापस मिलेंगे 5.67 करोड़ जयपुर उत्तर के डीसीपी करण शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान गुजरात की रहने वाली महिला पर संदेह गहराया। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद महिला की निशानदेही पर उसकी झुग्गी से चोरी किए गए रत्नों के पैकेट बरामद कर लिए गए हैं। बरामदगी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में महिला अकेली शामिल थी या इसके पीछे कोई गिरोह भी काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार, चोरी किए गए रत्नों में एमराल्ड रफ के 11 पैकेट शामिल थे। इनमें एक पैकेट का वजन 11.52 कैरेट और दूसरे पैकेट का वजन 144.60 कैरेट बताया गया है। सभी 11 पैकेटों का कुल वजन 942.52 कैरेट है।

जौहरी बाजार में बड़ी चोरी से मचा था हड़कंप



जयपुर का जौहरी बाजार कीमती रत्नों और आभूषणों के कारोबार के लिए जाना जाता है। ऐसे इलाके में कारोबारी के सामान से करोड़ों रुपये के रत्न चोरी होने से पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। कुछ ही दिनों में आरोपी तक पहुंचने और माल बरामद करने के बाद पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जयपुर का जौहरी बाजार कीमती रत्नों और आभूषणों के कारोबार के लिए जाना जाता है। ऐसे इलाके में कारोबारी के सामान से करोड़ों रुपये के रत्न चोरी होने से पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। कुछ ही दिनों में आरोपी तक पहुंचने और माल बरामद करने के बाद पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

जयपुर के जौहरी बाजार में ई-रिक्शा से करीब दो करोड़ रुपये के कीमती रत्नों से भरे 13 पैकेट चोरी होने के मामले में पुलिस ने गुजरात की एक महिला को गिरफ्तार किया है। 15 अक्टूबर को हुई इस वारदात में कारोबारी के पैकेट से पन्ना और अन्य कीमती रत्न गायब हो गए थे। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी महिला का सुराग लगाया। पुलिस के अनुसार, महिला की निशानदेही पर चोरी किए गए रत्न बरामद कर लिए गए हैं।